Akademisyenler kırsalda geleceğin ressamlarını keşfediyor

AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Doğa yürüyüşünde kaybolan il müdür yardımcısı aranıyor
Doğa yürüyüşünde kaybolan il müdür yardımcısı aranıyor
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı
Yargıtay İçtihadı Birleştirdi: Kadınlara Yaş Sınırı Olmaksızın Yasal Koruma
Yargıtay İçtihadı Birleştirdi: Kadınlara Yaş Sınırı Olmaksızın Yasal Koruma
Ana sayfaHaberler Eğitim

Akademisyenler kırsalda geleceğin ressamlarını keşfediyor

DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Geleceğin Sanatçılarını Keşfediyoruz Projesi" ile akademisyenler, kırsaldaki ortaokullarda resim yeteneği olan öğrencileri tespit ederek Güzel Sanat Lisesi, BİLSEM ve resim kurslarına yönlendiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2025 12:08, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2025 12:58
Yazdır
Akademisyenler kırsalda geleceğin ressamlarını keşfediyor

Diyarbakır'da yürütülen proje ile akademisyenler, kırsalda geleceğin ressamlarını keşfediyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2022 yılında imzalanan protokol kapsamında "Geleceğin Sanatçılarını Keşfediyoruz Projesi" hayata geçirildi.

Proje ile 2022'de görsel sanatlar öğretmeni olmayan kırsaldaki 2 ortaokulda akademisyenlerce 250 öğrenciye belirlenen konuda resim yaptırıldı ve başarılı bulunan 31 öğrenci, Güzel Sanatlar Lisesi, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile resim kurslarına yönlendirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle ara verilen projeye yeniden başlandı.

Proje kapsamında DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle merkez Sur ilçesinin kırsal Kabasakal Ortaokulunda akademisyenler tarafından çalışma yürütüldü.

Görsel sanatlar öğretmeni olmayan ortaokulda akademisyenler, üniversite öğrencileri ve öğretmenler gözetiminde okulda eğitim gören 74 öğrenci hayallerini kağıda yansıttı.

Yapılan değerlendirme sonucu başarılı bulunan 7 öğrenci, ilgili alanlara yönlendirildi.

- "Yetenekli öğrencileri doğru yönlendirmek istiyoruz"

DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, AA muhabirine, projeyi çok önemsediklerini, kırsaldaki öğrencilerin yaşamına dokunmak istediklerini belirtti.

Tespit ettikleri öğrencilerin velilerini okul müdürleriyle beraber fakülteye davet ettiklerini ve yetenekleri konusunda bilgilendirme yaptıklarını anlatan Yıldız, daha sonra onları resme yönlendirdiklerini söyledi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Veliden şu tür dönüşler de alıyoruz: 'Çocuğum, resim alanında yetenekli ama ben doktor olmasını istiyorum'. Biz de diyoruz ki: 'Bu, çok daha güzel. Çocuğunuz doktor, mühendis olurken aynı zamanda ikinci bir yeteneği de olacak. Eğer kendisini geliştirirse resim de yapacak. Hem boş zamanlarında rahatlamış olacak hem de yaptığı mesleğe ek olarak sergiler düzenleyecek, insanlara bu alanda kurslar verecek.' Biz yetenekli öğrencileri tespit edip doğru yönlendirmek istiyoruz."

Yıldız, fakültede görsel sanatlar alanında uzman öğretim üyelerinden komisyon oluşturduklarını, komisyon tarafından resimler incelenerek hangi öğrencilerin yetenekli olduğunun belirlendiğini söyledi.

Yetenekli öğrencilerin okul müdürlerine ve velilerine bilgi verildiğini anlatan Yıldız, "Proje, özellikle kırsal kesimdeki çocukların sanat alanında yetişmesi ve bu alana ilgi duymasının sağlanması açısından önemlidir. Çocuklar hem heyecanlı hem de resim yaparken çok eğleniyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Diyarbakırlı Tahsin, ünlü bir ressamdı. Hattat Hamit Aytaç başta olmak üzere Diyarbakır'dan çıkan çok önemli kişiler var. Diyarbakır'ın böyle bir potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu alanda yetenekli insanları tespit edip onları doğru yönlendirmek üniversite olarak görevimiz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz."

- "Resim yapmayı seviyorum"

8. sınıf öğrencisi Şeyma Çınar, hayallerini kağıda resmettiğini söyledi.

Öğretmen olmak istediğini belirten Çınar, "Resimle bağım çok küçükken başladı. Arkadaşlarımın desteğiyle çizim yapmaya devam ettim. Öğretmenliği seviyorum, bundan dolayı öğretmen çizmek istedim. Resim yapmak çok güzel bir his, rahatlatıcı, sakinleştirici. Resim yapmayı seviyorum." dedi.

5. sınıf öğrencisi Zeynep Çınar da arkadaşlarıyla eğlenerek resim çizdiklerini anlattı.

"Doktor olmak istiyorum. Doktor olsam da hobi olarak resim yapabilirim." diyen Çınar, bu etkinlik sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber