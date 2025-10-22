81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına büyük operasyon
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Türkiye Genelinde Yağışlar Başlıyor: Hangi İllerde Hava Nasıl Olacak?
Pompaya Yansıdı: Motorine İndirim Geldi
Hal Kanunu çıkacak, gıda ucuzlayacak
Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Memişoğlu paylaştı: Organ bağışı artık bir tık uzakta!
Bakan Tekin: Yeni müfredatla içerikleri yüzde 35 hafiflettik
TRT personelinin maaş promosyonu netleşti
200'ün üzerinde İBB çalışanı ifade vermeye çağrıldı
Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü görevden alındı
Konut fiyatları enflasyon karşısında 20 aydır eriyor!
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Enerji satrancında kilit ülke Türkiye

AB'nin Rusya'dan doğal gaz alımını tümüyle kesecek olması yeni fırsat kapılarını açacak. Türkiye ithal ettiği gaz ve LNG'yi 'Türk Harmanı' yöntemiyle Avrupa'ya ihraç edebilecek

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 08:01, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 08:02
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının 2028 yılı başında tamamen sonlandırılması kararı aldı. Karar, enerji satrancında kilit ülke konumuna yükselen Türkiye'nin doğalgaz transferleri için elini daha da güçlendirecek. Türkiye Karadeniz gazı başta olmak üzere Rusya, Azerbaycan, İran, Türkmenistan gibi ülkelerden ithal edeceği doğalgaz ve ABD'den aldığı LNG'yi Turkishblend (Türk Harmanı) yöntemiyle Avrupa'ya ihraç edebilecek. AB'nin önemli doğal gaz tedarikçilerinden olan Rusya'dan doğal gaz alımını tümüyle kesecek olması enerjide bir merkez görevi üstlenen Türkiye'ye yeni fırsat kapıları açacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enerjide tam bağımsız Türkiye" idealiyle başlattığı atılım dönemi sayesinde bugün Türkiye enerji satrancında kilit ülke konumuna yükseldi. Avrupa'nın güvenilir tedarik sisteminin de merkezinde konumlanan Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Turksih Blend- Türk harmanı" yaklaşımıyla bölgede dengeleri yeniden kurmaya hazırlanıyor. Türkiye bu yöntemle Karadeniz gazı, İran, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan gibi farklı kaynaklardan gelen boru gazları ve ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkeden gelecek sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) birlikte karıştırarak bir tedarik portföyüne dönüştürecek. Gazın fazlası ihraç edilebilecek.

BUGÜNLERİ ÇOK ÖNCEDEN GÖRDÜ

Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi gerçekleştirerek kendisi de artık ciddi bir üreticiye dönüşen ve bugünleri çok önceden gören Türkiye, tedarik güvenliği için herhangi bir ülke ile sorun yaşanması halinde başka ülkeden gaz alabilecek şekilde enerji diplomasisi yürüttü. Avrupa'ya ihracat, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) devamı Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ve Batı Hattı üzerinden yapılabilirken, Türkiye burada ithal ettiği gazı harmanlayarak mix bir doğalgaz ortaya çıkaracak.

25 MİLYAR METREKÜP İHRAÇ EDİLEBİLİR

Türkiye, sahip olduğu 5 LNG terminali, 7 doğal gaz boru hattı ile dünyanın birçok farklı noktasından gaz tedarik ederken, bu hatlarla yaklaşık 75 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye getirilebiliyor. Türkiye yerli üretim hariç kendi ihtiyacı olan 50 milyar metreküpü düştükten sonra buradaki 25 milyar metreküplük fazlalığı Avrupa piyasalarına hızlı ihraç edebilme kapasitesine sahip. Bunun için Yunanistan ve Bulgaristan tarafında kapasite artışına ihtiyaç duyuluyor.

