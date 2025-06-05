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Belediye Başkanlarının Görevden Uzaklaştırılma Kararı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Adana'daki bazı belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdı. Soruşturma detayları haberde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 11:30, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 11:56
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Belediye Başkanlarının Görevden Uzaklaştırılma Kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, İstanbul ili Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ilçeleri ile Adana ili Ceyhan ve Seyhan ilçeleri belediye başkanlarının, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Bu kararlar, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince alınmıştır. Soruşturma süreçleri devam ederken, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklama yapılmıştır.

Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanları

  • Utku Caner ÇAYKARA (İstanbul Avcılar): Hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütülmekte olup, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmiştir.
  • Hasan AKGÜN (İstanbul Büyükçekmece): "Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap" suçlarından soruşturma yürütülmekte olup, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmiştir.
  • Hakan BAHÇETEPE (İstanbul Gaziosmanpaşa): "Rüşvet Almak" suçundan soruşturma yürütülmekte olup, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmiştir.
  • Kadir AYDAR (Adana Ceyhan): "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütülmekte olup, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmiştir.
  • Oya TEKİN (Adana Seyhan): "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütülmekte olup, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmiştir.

Yasal Dayanak ve Süreç

Tüm bu işlemler, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak uygulanmıştır. Soruşturma süreçleri devam etmektedir.

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