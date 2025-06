Kurban Bayramı'nda sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Memişoğlu, "Bayramlar, insanların bir araya geldiği, dostlukların tazelendiği, dargınlıkların giderildiği değerli zamanlar. Bayramlar, sosyalleşmeyi, paylaşmayı, başkalarının derdine dertlenmeyi, adanmışlığı da hissettiren zamanlardır" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, bayramın özünde maneviyat ve merhametin bulunduğunu vurgulayarak, "Kurban Bayramı, iyiliğin ön planda tutulması gerektiğinin, yardımlaşmanın, başkalarına yardım etmenin hazzının, mutluluğunun ne demek olduğunu hissedeceğimiz zamanlardır. Bayramlar, mutlu ve huzurlu olmak için geçirilecek zamanlar. Bazen sadece tatil gibi algılayanlar oluyor ama yanlış bence. Büyüklerimizi ziyaret etmek, onların duasını almak gerekiyor. Çocuklarımızla bir araya gelmemiz gereken zamanlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Kurban ehil insanlar tarafından kesilmeli"

Bayramda sıklıkla yaşanan kurban kesim kazalarına da dikkati çeken Bakan Memişoğlu, "Kurban, hem kurbanın acı çekmemesi ve huzurlu olması için hem de kişilerin kendilerini yaralamaması için ehil insanlar tarafından kesilmeli. Onun için de ehil insanların kurban kesmesine dikkat edilmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

Bayram tatilinde artan trafik yoğunluğuna da değinen Memişoğlu, "Bayram yapacaklar, tatile gidecekler, lütfen yollarda trafik kurallarına uysun. Acele etmesinler, gidecekleri yere zamanında gitsinler. Acele etmenin bir anlamı yok, biraz erken çıkarlarsa yine zamanında varmış olurlar" diye konuştu.

1554 hastane bayramda 24 saat hizmet sunacak

Bakan Memişoğlu, Kurban Bayramı boyunca sağlık hizmetlerinin kesintisiz süreceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sağlık sisteminde 1554 hastanemiz var. Bunlar 24 saat çalışıyor. Acillerimiz bu konuda alarma geçmiş durumda. 112 ekiplerimiz yine öyle. Her konuda 24 saat sağlık hizmeti sunuluyor. 365 gün, her saat, her dakika bizler, sağlıkçılar görev başındayız. Görevde olan bütün arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Sağlık hizmeti sunan, özveriyle bu işi yapan, insanları severek, onlara faydalı olmak ve dertlerine derman olabilmek için uğraşan bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma minnetlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum."

"Koruyucu sağlığı ön planda tutuyoruz"

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde iyi konumda olduğunu, daha da iyi noktaya geleceğini vurgulayan Memişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şunu da özelikle topluma söylemek istiyorum: Toplumun da sağlıklı kalmasını sağlamalıyız. Toplumun bedenini, sağlığını önemsemesini ve onu korumasına öncelik vermesini hedefliyoruz. Bu konuda politikamızı son zamanlarda değiştirdik. Eskiden toplumun bize gelmesini bekliyorduk. Temel ve koruyucu sağlıkta artık topluma gidip anlatmak zorundayız. Eğer toplum kiloluysa, bağımlıysa veya yeteri kadar hareket etmiyorsa toplumun gelip öğrenmesinden çok bunu topluma gidip bizim anlatmamız, bu konuda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Son zamanlarda özellikle 'koruyan sağlık' dediğimiz koruyucu sağlığı ön planda tutuyoruz çünkü biz Sağlık Bakanlığıyız, toplumun sağlıklı kalması önceliğimiz. Sağlıklı kalınması için toplumdan bize yardım etmelerini bekliyoruz."

"Gazze'de birçok insan maalesef bir bardak suya muhtaç"

Bakan Memişoğlu, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırılarına, uygulanan tam ambargo nedeniyle bölgede derinleşen "insani krizin" devam ettiğine dikkati çekti.

Gazze'deki insanların bayrama da temel gıda ve ihtiyaçlardan yoksun şekilde girdiğine işaret eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Biz burada rahat, mutlu, huzurlu yaşayabiliriz ama orada birçok insan, bebek, çocuk maalesef bir bardak suya muhtaç. Gazze'deki insanlar, insanlığın insanlığına muhtaçlar. Biz bu konuda insanlık olarak iyi bir imtihan geçirmiyoruz. İnsanlığımızı kaybetmememiz lazım, bayramlar da bu insanlığımızın hatırlatıldığı zamanlar. İnşallah onlara da bayram olur bir gün."

"Eski bayramların özlemi içinde değilim, bayramların hepsi güzel"

Çocukluğundaki bayramlara da değinen Bakan Memişoğlu, "Benim annem ilkokul öğretmeni, babam da makine mühendisi. İkisi de devlet memuru. Biz bayramlarda köyümüze giderdik. Annemin köyüne, sonra da Rize'de babamın köyüne gider, mezarlıkları ziyaret ederdik. El açması baklavalar yapılırdı, çok güzel. Şimdi de yapılıyor ama o kadar değil. Biz kalabalık aileyiz, annem 9 kardeş, babamlar 5 kardeş. Öyle olunca yeğenler, kuzenler, hep beraber cümbür cemaat büyük kalabalıklarla geçirirdik bayramı" dedi.

Bayramlarda eskisi kadar kalabalık şekilde bir araya gelemediklerini dile getiren Memişoğlu, "Annem, babam yaşıyorlar, gidip ellerini öpüyoruz ama eski bayramlarda kalabalık aile bir araya gelirdi. Cümbür cemaat, eğlenceli bir bayram geçirirdik. Şimdi de yapmaya çalıyoruz ama şehirler farklılaştı" diye konuştu.

Çocuklarıyla zaman geçirmeyi çok sevdiğini vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"3 çocuğum var. Gençler daha farklı düşünüyorlar. Eski bayramların özlemi içinde değilim onu bilin diye söyledim. Her zamanın kendisine göre güzel zamanları var. Bayramların hepsi güzel, eskisi daha iyiydi, şimdiki daha kötü diyemeyiz. 'Bizim zamanımızda böyleydi, bunlar niye böyle yapıyor?' demememiz gerekiyor. Bence gençler, bu konularda bizden daha hassas. Bayramları bizim eski bayramlarımız kadar güzel ve iyi kutladıklarını görüyorum. Tabii zaman farklılaştığı için kutlama yöntemleri de farklılaşabiliyor. Önemli olan kalbimizdeki bayram hissinin değişmemesi. Gençlerde bu değişmiyor. Onun için ben çocuklarla, genelde ailemle oluyorum."

Bakan Memişoğlu, herkesin sevdikleriyle sağlık ve mutluluk içinde bayram geçirmesi temennisinde bulundu.