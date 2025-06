Altun'dan Özel'e... Tarih boyunca millete savaş açan bir partinin genel başkanısın

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in X platformunda yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi. Altun, Sayın Özel'in, tarihi boyunca milletle çatışma halinde olan bir partinin genel başkanı olarak, 23 yıldır girdiği her seçimde ezici çoğunlukla Milletimizin desteğini alan Cumhurbaşkanımız için "millete savaş açtın" ifadesini kullanmasının yanlış olduğunu belirtti ve bu söylemin gülünç olduğunu ifade etti.

Altun'un Açıklamalarının Detayları

Yolsuzluk soruşturmalarında tutuklu bulunanların suçlarını itiraf ettiğini, buna rağmen Özel'in bu soruşturmalar üzerinden ahlaki üstünlük iddiasında bulunmasının acınası olduğunu vurguladı.

Parti kurultayında gündeme gelen şaibelerin yine partinin kendi içinden isimler tarafından şikayet edildiğini belirtti.

yine partinin kendi içinden isimler tarafından şikayet edildiğini belirtti. İçinde bulunulan psikolojik harbin ve kaotik durumun, "psikolojik üstünlük" söylemleriyle örtülmeye çalışıldığını ancak bunun beyhude bir çaba olduğunu söyledi.

Milletin Desteği ve Güveni

Altun, milletin mevcut durumu ve kimin neyi savunduğunu çok iyi bildiğini, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğini vurguladı. Ayrıca, Özel'in "üstünlük" oyununa laf cambazlığıyla devam edebileceğini, ancak kendilerinin milletle el ele Türkiye Yüzyılı yolunda yürümeye devam edeceklerini belirtti.