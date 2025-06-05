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600 bin kamu işçisine zam için tarih belli oldu

Kamu işçilerine yönelik ilk zam teklifinin verileceği tarih, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. İlk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunulacağını ifade eden Bakan ışıkhan, TÜHİS'in teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 22:57, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 22:57
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600 bin kamu işçisine zam için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu işçisinin sözleşme sürecinin devam ettiğini anımsatan Işıkhan, görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Süreci

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerince sürecin yönetildiğini vurgulayan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

  • "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız."
  • TÜHİS teklifini yaptıktan sonra müzakere süreci başlayacak.
  • İşçi sendikalarıyla bir araya gelinen masada uzlaşıyla sürecin tamamlanacağına inanılıyor.
  • Kurban Bayramı dolayısıyla tüm emekçi kardeşlerin bayramı tebrik edildi.


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