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TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında aylık en yüksek reel getirinin mevduat faizinde olduğunu açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Haziran 2025 16:56, Son Güncelleme : 10 Haziran 2025 17:07
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TÜİK açıkladı: Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,86, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,80 oranlarıyla mevduat faizinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın yüzde 0,80 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,62 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; avro yüzde 0,37, dolar yüzde 0,70 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, avro yüzde 0,56 ve dolar yüzde 0,23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,53 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

3 ve 6 Aylık Değerlendirme

  • Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
  • Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,55 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
  • Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık En Yüksek Getiri Külçe Altında

  • Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
  • Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi yüzde 16,38 ve avro yüzde 1,98 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,68, dolar yüzde 2,28 ve BIST 100 endeksi yüzde 27,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
  • TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 5,83 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; avro yüzde 7,27, DİBS yüzde 9,69, dolar yüzde 11,14 ve BIST 100 endeksi yüzde 33,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


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