Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Samsun 2,5 saate inecek" dedi.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin Delice-Çorum etabının temeli atıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, proje ile Ankara-Samsun arasının 2,5 saate ineceğini ifade etti. Projenin detaylarını da paylaşan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla birlikte hem yolcu hem de yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlanacağını belirtti.

Ankara Samsun Hızlı Tren Proje Detayları ve Hedefler

200 km hıza uygun şekilde planlanan hat tamamlandığında, Çorum-Ankara arası sadece 1 saat 15 dakikaya inecek.

şekilde planlanan hat tamamlandığında, inecek. Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak.

olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak.

ve taşınacak. Samsun Limanı ile Mersin Limanı 'nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden yük trafiğini hafifletecek.

'nı birleştiren bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinden yük trafiğini hafifletecek. Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecek.

haline getirecek. 2029 yılı içerisinde projenin tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Ankara Samsun Projesinin Önemi

Bu hızlı tren projesi sayesinde Karadeniz'in dalgaları Akdeniz'in limanlarına ulaşacak, ülkemizin lojistik kapasitesi artacak ve ticaret yolları daha verimli hale gelecek. Ayrıca, yük taşımacılığında İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki yoğunluk azalacak. Proje tamamlandığında Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolü güçlenecek.