Netanyahu: Hamaney'in öldürülmesi çatışmayı sona erdirecek

Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk
Sponsorlu İçerik
Hacizli Araç Sahiplerinden Akılalmaz Taktik! Yetkililer Uyardı
Hacizli Araç Sahiplerinden Akılalmaz Taktik! Yetkililer Uyardı
'Bakanlık korumasındaki kız çocukları intihara kalkıştı' iddialarına açıklama
'Bakanlık korumasındaki kız çocukları intihara kalkıştı' iddialarına açıklama
Erdoğan'dan 'füze stoku' açıklaması: Üretim planlamalarını yapıyoruz
Erdoğan'dan 'füze stoku' açıklaması: Üretim planlamalarını yapıyoruz
HAK-İŞ'ten hükümete kamu işçisi çağrısı: Teklifi gözden geçirin
HAK-İŞ'ten hükümete kamu işçisi çağrısı: Teklifi gözden geçirin
Para ve Vergi Düzenlemelerine Dair Yeni Kanun Teklifi TBMM'de
Para ve Vergi Düzenlemelerine Dair Yeni Kanun Teklifi TBMM'de
Ak Partili Güler açıkladı: Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?
Ak Partili Güler açıkladı: Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?
Yazım Hatası Ele Verdi! Dolandırıcı Avukata Adliyede Suçüstü
Yazım Hatası Ele Verdi! Dolandırıcı Avukata Adliyede Suçüstü
Bedelli Askerlikte Yeni Dönem: Temmuz Zammı Kapıda
Bedelli Askerlikte Yeni Dönem: Temmuz Zammı Kapıda
Ferdi Zeyrek'in yerine gelecek yeni başkan belli oldu
Ferdi Zeyrek'in yerine gelecek yeni başkan belli oldu
Bakan Tarih Verdi: Boğaz Geçiş Ücretlerine Yüzde 15 Zam
Bakan Tarih Verdi: Boğaz Geçiş Ücretlerine Yüzde 15 Zam
745 TL'ye satılan kirazın üretici fiyatının 40 TL olduğu ortaya çıktı
745 TL'ye satılan kirazın üretici fiyatının 40 TL olduğu ortaya çıktı
Bolat: Cari işlemler hesabı fazla verme eğilimine girecek
Bolat: Cari işlemler hesabı fazla verme eğilimine girecek
Gelir Uzman Yardımcılığı mülakatında tarih netleşiyor
Gelir Uzman Yardımcılığı mülakatında tarih netleşiyor
HSK'da görev dağılımı belli oldu: Daire başkanları ve üyeleri belirlendi
HSK'da görev dağılımı belli oldu: Daire başkanları ve üyeleri belirlendi
Mütalaa açıklandı, İmamoğlu hakkında istenilen ceza belli oldu
Mütalaa açıklandı, İmamoğlu hakkında istenilen ceza belli oldu
Motorine Zam Bekleniyor
Motorine Zam Bekleniyor
Meslek ve Spor Ortaokulları ile Eğitimde Yeni Dönem
Meslek ve Spor Ortaokulları ile Eğitimde Yeni Dönem
Yurtta Hava Durumu: Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?
Yurtta Hava Durumu: Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?
Evinde Ölü Bulunan Polisin Valizinden Başka Bir Ceset Çıktı
Evinde Ölü Bulunan Polisin Valizinden Başka Bir Ceset Çıktı
Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Rakamları Açıklandı
Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Rakamları Açıklandı
Emlak İlan Sitelerine Fahiş Fiyat Düzenlemesi Geliyor
Emlak İlan Sitelerine Fahiş Fiyat Düzenlemesi Geliyor
Uzman jandarma ormanda ölü bulundu
Uzman jandarma ormanda ölü bulundu
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
BM'den İsrail-İran çatışmasına acil barış çağrısı!
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Erdoğan, Trump'la 24 saatte 2'nci kez görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kaçak mı?
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'Kurban Bayramı'nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi'
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Ana sayfaHaberler Dünya

Netanyahu: Hamaney'in öldürülmesi çatışmayı sona erdirecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin iki ülke arasındaki çatışmaları sona erdireceğini iddia ederek, "Bu çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Haziran 2025 20:53, Son Güncelleme : 16 Haziran 2025 21:30
Yazdır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile 13 Haziran'dan bu yana devam eden çatışmalar hakkında ABD basınına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik planını veto ettiği yönünde çıkan haberler sorulan Netanyahu, Hamaney'in öldürülmesinin iki ülke arasındaki çatışmaları sona erdireceğini iddia ederek, "Bu çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" dedi.

Netanyahu, "Orta Doğu'daki herkesi terörize eden, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol sahalarını bombalayan, her yere terörizm, yıkıcılık ve sabotaj yayan bu rejim tarafından yayılan yarım yüzyıllık bir çatışma yaşadık. İran'ın istediği şey 'sonsuza kadar savaş' ve bizi nükleer savaşın eşiğine getiriyorlar. Aslında İsrail'in yaptığı bunu engellemek, bu saldırganlığa bir son vermektir ve bunu ancak şer güçlere karşı durarak yapabiliriz" şeklinde konuştu.

İsrail'in gerçekten Hamaney'i hedef alıp almayacağı sorusuna Netanyahu, "Yapmamız gerekeni yapıyoruz" yanıtını verdi. Netanyahu, "Ayrıntılara girmeyeceğim ama onların en iyi nükleer bilim adamlarını hedef aldık" dedi.

"Bugün Tel Aviv, yarın New York"

İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmaya çalışan İsrail'i desteklemenin ABD'nin çıkarına olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. Bakın, 'Önce Amerika'yı anlıyorum. 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanların istediği bu. 'Amerika'ya ölüm' diye slogan atıyorlar. Yani biz insanlığın hizmetinde olan bir şey yapıyoruz ve bu kötülüğe karşı iyiliğin savaşıdır. Amerika iyinin yanındadır, yanında olmalıdır ve yanındadır. Başkan Trump'ın yaptığı da bu ve desteğini derinden takdir ediyorum" diye konuştu.

"ABD'yi oyaladıkları bu sahte görüşmeleri sürdürmek istiyorlar"

İran'ın Katar, Suudi Arabistan ve Umman aracılığıyla Trump'tan nükleer müzakerelerde İran'ın esneklik göstermesi karşılığında acil bir ateşkes anlaşması için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak baskı yapması istediği yönünde çıkan haberler sorulan Netanyahu, "Hiç şaşırmadım. Demek istediğim, yalan söyledikleri, hile yaptıkları ve ABD'yi oyaladıkları bu sahte görüşmeleri sürdürmek istiyorlar. Bu konuda elimizde çok sağlam bilgiler var. Nükleer silahlarını geliştirmeye ve halkımıza ateşledikleri kitlesel balistik füze cephaneliklerini inşa etmeye devam etmek istiyorlar" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber