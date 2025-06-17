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Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kayseri'de yengesini baltayla öldürdüğü iddiasıyla yeniden yargılanan sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 14:55, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 14:58
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Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada, tutuklu sanık A.R.T. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.R.T. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde'de üç katlı müstakil evde yaşayan yatalak hasta A.T (87) ile karısı E.T'den (73) 14 Kasım 2022'de haber alamayan yakınları polise haber vermiş, eve giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlemişti.

E.T'nin balta ile darbedilerek öldürüldüğünü, olayı gören A.T'nin de rahatsızlanıp hayatını kaybettiğini değerlendiren polis, olay sırasında evde bulunan A.T'nin kardeşi A.R.T'yi cinayet şüphesiyle gözaltına almıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında dava açılan sanık, yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından "tahrik" indirimi uygulanarak cezası 24 yıla düşürülmüştü.

Taraf avukatlarının Yargıtaya taşıdığı dosyaya bakan 1. Ceza Dairesi, "haksız tahrik" indirimi uygulanmaması gerektiği gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

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