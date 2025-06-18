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Aliyev yarın Türkiye'ye gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 14:39, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 14:36
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Aliyev yarın Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Altun, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir" dedi.

Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta "Azerbaycan Mahallesi" adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir"

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