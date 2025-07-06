3 Yılını Tamamlamayan Profesör Emeklilikte Hangi Göstergelerden Yararlanır?

Soru : Merhaba, ben 15 yıldır kamudaki bir üniversitede çalışıyorum. Kamudaki üniversiteme 4 ay önce 1. derece 4. kademe ile profesör olarak atandım. 61 Yaşımdayım ve 25 yıllık emeklilik süremi kamuda doldurmuş durumdayım. Yaş olarak emekliliğime bir engel bulunmuyor.

Memurlar.net in emekli maaş robotunda profesörler için 3 yıldan az, 3 yılı doldurmuş ve 4 yılı doldurmuş şeklinde üç grup var. Ancak ben 3 yılı beklemeden hemen emekli olmak istiyorum ve tıp doktoru da olmadığımdan ünvanımı Üniversite dışında herhangi bir yerde kullanmak istemiyorum. Ben şu an emeklilik dilekçesi versem 3 yıldan az olan grupla eşit şekilde (makam ve temsil tazminatı yönüyle) tamamıyla aynı haklara sahip olur muyum? Kamuda emekliliğe esas olmak üzere profesörlük kadrosu ile makam ve temsil tazminatını hak etmek için 6 ay, 1, 2, 3 yıl gibi belirli bir süre çalışmak zorunda mıyım? Kısa zamanda bilgi verirseniz çok sevinirim. Saygılarımla

Detaylar/Değerlendirmeler:

Makam Tazminatı:

Makam tazminatı ödemesi özellikle 5434 kapsamında olan ve makam tazminatlı görevlerde en az 2 yıl bulunmuş olanlara emekli aylıklarından ayrı olarak yapılan bir ödeme şeklidir.

Emeklilikte makam tazminatı ödenmesini düzenleyen hüküm 5434 sayılı Kanun ek madde 68 hükmünde bulunur. Bu hükme göre, makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra (fiilen makam tazminatlı görevin kadrosunu işgal etmek şartıyla) emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenmektedir.

Temsil Tazminatı:

7000 ve daha yukarı göstergeli makam tazminatı verilen görevlerde bulunanlara verilen tutardır. Makam tazminatını alamayan memurlara temsil tazminatı yapılmaz.

Görev Tazminatı:

7000 göstergeden daha düşük göstergeli makam tazminatı verilen görevlerde bulunanlara verilen tutardır. Makam tazminatını alamayan memurlara temsil tazminatı yapılmaz.

Ödeme şekli; Makam tazminatı gösterge rakamı x Güncel memur maaş katsayısı şeklindedir.

NOT: Değerlendirmelerimiz, sadece 5434'e tabi memurlar içindir. 5510 a tabi memurlarda bu koşullar bulunmaz. 5510'a tabi memurların aylıkları içerisinde bu tazminatlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlar içinde yer alır ve emekli aylıkları bu kazançlar da dahil edilerek yapılır. 5434'e tabi memurlarda olduğu gibi ayrıca aylıklarla birlikte bir ödeme yapılmaz.

Akademik personelin durumu:

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ilgili hükümlerinde Profesör unvanı için gruplandırma yapılmıştır. Buna göre,

Profesör kadrosunda 3 yılını tamamlamış olanlar ile

Diğer profesörler

Şeklinde düzenleme yapıldığı görülmektedir.

Ayrıca, aynı Kanuna ekli ek gösterge ve makam tazminatı cetvellerinde de Profesörler için gruplandırma yapılmış ve Profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlamış bulunanlar ile profesör kadrosuna atanmış olmakla birlikte bu süreyi tamamlamayanlar açısından farkı ek gösterge ve makam tazminatı gösterge rakamları belirlenmiştir.

Buna göre:

Ek gösterge açısından:

Profesörlük kadrosunda dört yılını tamamlamış bulunanlardan kadro derecesi 1 olanlar için 7000 ek gösterge rakamı,

Bu süreyi tamamlamamış bulunanlardan kadro derecesi 1 olanlar için ise 5900 ek gösterge rakamı,

Ayrıca, Doçentler için de kadro derecesi 1 ile 3 üncü derece arası olanlar için ise 5400 ek gösterge rakamı,

Belirlenmiştir.

Makam tazminatı açısından:

Makam tazminatı açısından profesörlük kadrosunda 3 yılı tamamlamış olma şartı bulunmaktadır. Bu şartı taşıyanlar için 6000 rakamı üzerinden makam tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Profesörlük kadrosunda 3 yılı tamamlamamış olanlar için ise 4500 rakamı üzerinden makam tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Ayrıca, kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla Doçentler için de 2000 rakamı üzerinden makam tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 29 hükmü gereği de, profesörlük, doçentlik veya doktor öğretim üyesi unvanlarını kazananların her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamayacakları belirlenmiştir.

Ek Gösterge Cetveli

"Makam Tazminatı Olmayanlara Görev Tazminatı Neden Ödenmez?" başlığı altında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1136215/

"5434'e tabi memurlar ile 5510'a tabi memurların emekli aylığı hesabındaki farklılıklar" başlığı altında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için de,

https://www.memurlar.net/haber/1122234/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Açıklamalarımız bağlamında sizin için değerlendirmemiz/söylenebilecek durum şöyledir:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk, memurluktan sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetleriniz var ise;

Yukarıda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz kapsamına, yani 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanma kapsamına girersiniz. Bu durumda iseniz, profesörlük kadrosunda 3 yılınızı tamamlar iseniz makam tazminatı gösterge rakamınız 6000 olur, bu rakama ayrıca 9000 rakamı üzerinden görev tazminatı ödenir ve görev tazminatı 15000 gösterge rakamı olur. Toplam olarak 21000 makam ve görev tazminatı göstergesi olur ve bu rakamının güncel memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarı emekli aylığınızdan ayrı bir ödeme alırsınız.

3 yılı tamamlamaz iseniz bu defa 4500 rakamı üzerinden makam tazminatı, bu rakama 7000 gösterge rakamı eklenmek üzere 11500 gösterge üzerinden görev tazminatı ödenir ve emekli aylığından ayrı olarak 16000 rakamı üzerinden ödeme alırsınız. Ancak, profesörlük kadrosunda gerek 2547 sayılı Kanun Madde 29 hükmü, gerekse 5434 sayılı Kanun ek madde 68 hükmü dikkate alındığında en az 2 yıl profesörlük kadrosunda bulunmuş olmanız gerekir. Ek göstergeniz ise 5900 ek gösterge olur.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk, memurluktan sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetleriniz yok ise;

Yukarıda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz kapsamına girmezsiniz. Bu durumda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına girersiniz ve aylıklarınız ortalama aylık kazanç sistemine göre hesaplanır. Yani, emeklilikte ayrıca makam ve görev tazminatı ödemesi yapılmaz. Bu ödemeler bağlanacak olan emekli aylıkları içerisinde hesaplanır.

NOT: Herhangi bir hak kaybınızın ortaya çıkmaması açısından durumunuzu Kurumunuzla da paylaşmanızı tavsiye edebiliriz.