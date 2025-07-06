Sorumsuzluk yine az kalsın felaket getiriyordu

İzmir Yangınında Zarar Görenlere 17 Milyona Yakın Destek
İzmir Yangınında Zarar Görenlere 17 Milyona Yakın Destek
İzmir Büyükşehir'in Yangın Uçağı Talebi İddiası Yalanlandı!
İzmir Büyükşehir'in Yangın Uçağı Talebi İddiası Yalanlandı!
İstanbul Kira Artışında Dünya Lideri Oldu!
İstanbul Kira Artışında Dünya Lideri Oldu!
Valilikten Firar Eden Aslana Dair Açıklama: Soruşturma Başlatıldı
Valilikten Firar Eden Aslana Dair Açıklama: Soruşturma Başlatıldı
Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor
Ak Parti seçimsiz 3 yılı planlamak için kampa giriyor
ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Arslan'dan hükümete çağrı: Toplu sözleşmede anlayış bekliyoruz
Arslan'dan hükümete çağrı: Toplu sözleşmede anlayış bekliyoruz
Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
Türk bilim insanları geliştirdi: Ameliyatlarda çığır açacak eldiven!
DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!
DMM'den Açıklama: Soruşturmalarda Parti Ayrımı Yok!
Türkiye'nin Gizli Hazinesi! Yastık Altında Ne Kadar Altın Var?
Türkiye'nin Gizli Hazinesi! Yastık Altında Ne Kadar Altın Var?
Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı
Elektrikli Otomobilde Togg Zirvede: Rakiplerine Fark Attı
TBMM'de Gündem 'Emekli Maaşı ve Enerji Düzenlemeleri' Olacak
TBMM'de Gündem 'Emekli Maaşı ve Enerji Düzenlemeleri' Olacak
Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
Zeytinyağında tarihi rekolte: Fiyatlar yarı yarıya düştü!
Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü
Kartalkaya Faciası Sonrası İlk Duruşma: 78 Can İçin Hesap Günü
AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali
AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali
Termometreler 40 Dereceyi Görecek: Yeni Haftada Sıcaklık Alarmı
Termometreler 40 Dereceyi Görecek: Yeni Haftada Sıcaklık Alarmı
Kanun Teklifi Meclis'te: Ormanları Yakanlara Müebbet Hapis!
Kanun Teklifi Meclis'te: Ormanları Yakanlara Müebbet Hapis!
Terörsüz Türkiye İçin Geri Sayım: Silahlar İmha Edilecek!
Terörsüz Türkiye İçin Geri Sayım: Silahlar İmha Edilecek!
Muhittin Böcek 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandı
Muhittin Böcek 'rüşvet' soruşturmasında tutuklandı
Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!
Rüşvet pazarlığı kamerada! Müfettişler dahil 18 kişi tutuklandı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yeni görev dağılımı yapıldı
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara'ya Yeni Metro Geliyor
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Ankara'ya Yeni Metro Geliyor
Bakan Tunç: Kimse Hesap Sorulamaz Değildir!
Bakan Tunç: Kimse Hesap Sorulamaz Değildir!
Akaryakıtta Temmuz Zammının Enflasyona Etkisi Hesaplandı
Akaryakıtta Temmuz Zammının Enflasyona Etkisi Hesaplandı
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Açıklaması
Yargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydı
Yargıtay 'boşol' demeyi boşanma sebebi saydı
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Zabıtadan Sosyal Deney: 10 Dakikada 340 Lira Topladı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sorumsuzluk yine az kalsın felaket getiriyordu

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde yakılan ve söndürülmeden bırakılan ateş, şans eseri bölgeye daha sonra gelen duyarlı vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 15:20, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 15:20
Yazdır
Sorumsuzluk yine az kalsın felaket getiriyordu

Adıyaman Merkez'de bulunan Ali Dağı Mesire Alanı'nda yaşanan sorumsuzluk, az kalsın büyük bir orman yangınına yol açıyordu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yaktığı piknik ateşi, söndürülmeden bırakıldı. Söndürülmeden bırakılan ateş, şans eseri bölgeye daha sonra gelen duyarlı vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Bu kadarına da "Pes" dedirten olayda, ormanın tam ortasında yakılan ateşin öylece bırakılarak gidilmesi, insan hayatını ve doğayı hiçe sayan bir vurdumduymazlık örneği olarak kayıtlara geçti. Sıcak yaz günlerinde, tek bir kıvılcımın koca bir ormanı küle çevirdiği herkesin malumuyken, bu umursamazlık pes dedirtti.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Biz artık her yaz aynı korkuyu yaşamak istemiyoruz. Ormanları korumak hepimizin görevi. Bu nasıl bir bilinçsizliktir? Ateş yakıyorsan söndür kardeşim. Geride doğayı, insanları tehlikeye atıp nasıl gidiyorsun. Yetkililerden bu tür sorumsuzluklara karşı denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı cezaların uygulanmasını istiyoruz. Ali Dağı gibi güzide doğa alanlarının birkaç kendini bilmez yüzünden kül olmasına ramak kalmıştı ki Allah'tan ateşi fark ettik.

Bir anlık ihmal, geri dönülmez felaketlere yol açabilir" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber