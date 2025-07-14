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Eski Polis Tarafından Öldürülen Kadının Cesedi Valizde Bulundu

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülüp valize konulmasıyla ilgili eski polis sevgilisi ve 6 şüpheli gözaltında. Olayın detayları haberimizde.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 13:56, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 14:09
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Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22)'ın valiz içerisinde cesedi bulundu. Küçükçekmece'deki evinde Tokyaz'ı öldürüp valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktığı belirlenen sevgilisi, eski polis C.K. (38) ile birlikte 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, "Kardeşimi kaçırdı. Zorla yanında tutuyordu. Ben Küçükçekmece'deki eve kardeşimin yanına gittiğimde yüzü gözü mosmordu" dedi.

Olayın Gelişimi

Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C.K. ile bir süre ilişki yaşadığı iddia edildi. C.K.'nın polislikten ihraç edildiği, Ayşe'nin ise yaş farkı nedeniyle evlenmek istemediği öne sürüldü.

Son Görüşme ve Alıkoyma İddiası

C.K., evlilik için Ayşe Tokyaz ve ailesini ikna etmeye çalıştı. Son kez görüşme talebiyle Tokyaz'ı yalnız olarak evine çağırdığı, burada genç kadının alıkonulduğu iddia edildi.

Cesedin Bulunması ve Soruşturma

  • 13 Temmuz'da Ayşe'nin yol kenarında bir valiz içerisinde cesedi bulundu.
  • Polis, Ayşe'nin evde öldürülüp valize koyulduğunu ve C.K. ile başka bir kişinin valizi evden çıkardığını belirledi.
  • C.K., cesedi bıraktıktan sonra gözaltına alındı.
  • C.K.'nın cinayetten sonra kan lekelerini gizlemek için evi kırmızıya boyadığı iddia edildi.
  • Olayla ilgili toplamda 6 kişi gözaltına alındı.

Aileden Açıklamalar

Esra Tokyaz, "Benim kız kardeşimi kaçırdı. Zorla yanında tutuyordu. Kardeşimin yüzü gözü mosmordu. Ayşe, 'Evet beni tehdit ediyor, siz gidin. Hepinizi korumak için ben buradayım' dedi. C.K., 'Ayşe istiyorsan gidebilirsin' diyordu ama yanında bilgisayar klavyesiyle Ayşe'yi tehdit ediyormuş. Bir gün sonra beni evden kovdu, eşyalarımı attı. Ben de ya kardeşimle burada kalırım ya da kardeşimi alırım giderim dedim. O da bana 'Hayır. Sen gideceksin, kardeşin burada kalacak' dedi."

'Senin Bilmediğin Şeyler Var'

Esra Tokyaz, "Daha önce Ayşe'nin, ailemin bütün sicilini öğrenmiş. Eve gittim, C.K. kapıyı tutuyordu. Ayşe'nin ayakkabıları kapının önündeydi. Cuma gecesi Halkalı Karakolu'na giderek ifade verdim." dedi.

'Gözlerindeki Morlukları Gördüm'

Daha önce kardeşinin kolunda morluklar gördüğünü belirten Esra Tokyaz, "Ayşe büyük bir gözlük takmıştı. Gözlükleri indirince gözlerindeki morlukları gördüm. Ayşe'nin yanında bir adam vardı. Ona 'Gel hala geç değil, seni korurum' dedim ama 'Senin bilmediğin şeyler var, sen git şimdi' dedi." şeklinde konuştu.

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulunan Esra Tokyaz, cenazenin Hatay Reyhanlı Aile Mezarlığı'na defnedildiğini belirtti.

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