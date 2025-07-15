Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

SSK ve Bağkur Emeklilerine Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Açıklandı
SSK ve Bağkur Emeklilerine Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Açıklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı
Tekin: Gençlerimize Milli Birlik ve Direniş Ruhu Aşılanıyor
Tekin: Gençlerimize Milli Birlik ve Direniş Ruhu Aşılanıyor
THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı
Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı
HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ'den Kayyum Atandı
HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ'den Kayyum Atandı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Samsun Ladik'te 3.6 büyüklüğünde deprem
Samsun Ladik'te 3.6 büyüklüğünde deprem
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL güne yükselişle başladı. ABD'nin yeni tarifeleri ve enflasyon verileri döviz piyasalarını etkiliyor. Güncel kurlar ve analizler burada.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 11:13, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 11:14
Yazdır
Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,2250 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,1740'tan tamamladı. Bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,2250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,0410'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 kazançla 54,1190'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda tehditkar açıklamaları, ticaret savaşlarının yeniden şiddetlenebileceği endişelerini artırıyor. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri ve bazı büyük bankaların bilançolarına ilişkin beklentiler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Trump'ın Tarife Açıklamaları

  • Donald Trump, hafta sonu yayımladığı tarife mektuplarında, Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'dan 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilecek ürünlere, sektörel tarifelerden bağımsız olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
  • Dün yaptığı açıklamada ise Rusya'yı hedef alan Trump, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması durumunda bu ülkeye yönelik tarifeleri yüzde 100 artıracağını bildirdi.

Piyasa Beklentileri ve Analist Görüşleri

  • Analistler, ABD yönetiminin tarifelerde izlediği baskıcı tutuma karşı diğer ülkelerin misilleme yapabileceği ihtimalinin risk algısını artırdığını belirtti.
  • ABD'de bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin, tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkilerine dair daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.
  • Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda ise yüzde 0,3 artacağı öngörülüyor. ABD Merkez Bankasının enflasyon görünümünde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise aylık yüzde 0,3'lük artış beklentisi bulunuyor.
  • Bugün yurt içinde piyasalar kapalı olacak. Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber