ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı gözaltına alındı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temini ve öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 21:49, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 21:50
ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında, uyuşturucu temin etmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın Detayları
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14.07.2025 tarihinde uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve halen yoğun bakımda/komada olan G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddia edilen şüpheli Gökalp İçer hakkında işlem başlattı.
- Şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından soruşturma yürütülüyor.
- Mağdurun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.