Avrupa'da Üniversite mezunu işsizliğinde Türkiye birinci!

Eurostat verilerine göre, Türkiye, Avrupa'da üniversite mezunu işsizliğinde ilk sırada yer alıyor. Avrupa genelinde üniversite diplomasına sahip olmak işsizlik riskini azaltırken, Türkiye bu konuda istisna oluşturuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üniversite mezunlarının işsizlik oranı genel nüfusa göre daha düşükken, Türkiye'de üniversite mezunları genel nüfusa kıyasla daha yüksek bir işsizlik oranına sahip.

Avrupa'da Genel İşsizlik Oranları

Euronews'ün haberine göre, 2024 yılında, AB üye ülkeleri, AB adayları ve EFTA ülkeleri dahil olmak üzere 33 ülke arasında 15-74 yaş arası kişiler için işsizlik oranı Çekya'da %2,6 ile en düşük, İspanya'da %11,4 ile en yüksek seviyede. AB ortalaması ise %5,9 olarak kaydedildi.

Genel İşsizlik Oranında Öne Çıkan Ülkeler

İspanya: %11,4

%11,4 Yunanistan: %10,1

%10,1 Türkiye: %8,8

%8,8 Sırbistan: %8,6

%8,6 Finlandiya ve İsveç: %8,4

Üniversite Mezunları Arasında İşsizlik Oranları

2024 yılında üniversite mezunları arasında işsizlik oranı Çekya ve Polonya'da %1,4, Türkiye'de ise %9,2. AB ortalaması ise %3,8.

Üniversite Mezunları Arasında En Yüksek İşsizlik Oranları

Türkiye: %9,2

%9,2 Yunanistan: %7,3

%7,3 İspanya: %6,9

%6,9 Sırbistan: %6,5

%6,5 Fransa: %5

Türkiye'de Üniversite Sayısındaki Artış

Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) göre, 2003 yılında Türkiye'de 53 devlet üniversitesi bulunurken, bu sayı 2018'de 129'a yükseldi. 2024 itibarıyla ise Türkiye'de toplamda 204 üniversite (129 devlet ve 75 vakıf üniversitesi) bulunuyor.

Yükseköğrenim Mezunu Sayısındaki Artış ve Sonuçları

OECD, Türkiye'de yükseköğrenim mezunu sayısının diploma gerektiren işlerin sayısından daha hızlı arttığını belirtiyor. Bu durum, üniversite diplomasının iş bulma kolaylığı ve yüksek ücret gibi avantajlarını azaltmış durumda. Özellikle her ilde bir üniversite açılması politikası bu hızlı artışta etkili oldu.



