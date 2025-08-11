Bakan Şimşek 'baba yarım' diyerek paylaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'baba yarım' dediği ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatına ilişkin paylaşım yaptı. Şimşek paylaşımında Nazmi Şimşek'in cenaze namazının bugün Yalova'da öğle vakti kılınacağını kaydetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 13:27, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 13:28
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medaya hesabı X üzerinden ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatına ilişkin paylaşım yaptı.
Şimşek, 'baba yarım' dediği abisinin cenaze namazının bugün Yalova'da öğle vakti kılınacağını bildirdi.
Ödülleri ve Başarıları
- 1988 yılında "Yılın Öğretmeni" seçildi.
- Ödülünü, öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi'nin elinden aldı.