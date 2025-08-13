14 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Epözdemir'e 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklama talebi
Epözdemir'e 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklama talebi
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!

Renault Clio, yılın 7 ayında en çok satılan otomobiller listesinde ilk sıradaki yerini korurken, Togg T10X elektrikli pazarındaki liderliğinin yanı sıra genel satışlarda da zirveyi zorlamaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 23:18, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 23:20
Yazdır
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomobil satışları, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,68 artarak 572 bin 198, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,77 yükselerek 143 bin 497 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 6,5 artarak 715 bin 695 oldu.

Temmuzda ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 14,71 yükselerek 84 bin 195 oldu. Hafif ticari araç pazarı da temmuzda yüzde 13,96 büyüyerek 23 bin 523 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 7 ayda en çok satılan otomobil Renault Clio oldu

Yılın 7 ayında Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10'unda elektrikli araç sayısındaki artış dikkati çekti.

Aynı dönemde model bazında satışlarda Renault Clio 27 bin 189 ile Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 19 bin 821 ile Togg T10X bulunurken, 19 bin 230 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde ikinci sıraya yükselirken, geçen yılın aynı döneminde 14 bin 248 satış ile altıncı sırada yer almıştı. Söz konusu dönemde T10X satışlarındaki artış yüzde 39 olarak hesaplandı.

Bahsedilen dönemde en çok satılan dördüncü otomobil 17 bin 532 ile BYD Seal U olurken, Tesla Model Y 17 bin 26 ile beşinci, Toyota C-HR 14 bin 91 satışla altıncı sırada konumlandı. Söz konusu dönemde Tesla Model Y satışlarındaki artış geçen yılın aynı dönemine göre 5 katına yaklaştı. Geçen yılın 7 ayında 3 bin 502 Model Y satışı gerçekleşmişti.

Bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığında listedeki elektrikli ve hibrit araçların sayısındaki artış dikkati çekti. Bu dönemde elektrikli kategorisinde Tesla listeye dahil olurken, hibrit olarak BYD Seal U ve Toyota C-HR eklendi. Böylece listede iki elektrikli ve iki hibrit araç yer aldı. Geçen yıl söz konusu listede bu araçlardan sadece Togg bulunuyordu.

BYD pazara yüksek hızda giriş yaptı

Geçen yılın temmuz ayında Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalayan BYD'nin, model bazında Seal U satışları ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 38 kat artış kaydetti. Geçen yılın 7 ayında BYD Seal U'nun satışı 456 olmuştu.

BYD'nin Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'daki yükselişi de dikkati çekiyor. BYD'nin tamamen elektrikli otomobil satışları Avrupa'da nisanda yıllık yüzde 169 artarak 7 bin 231'e ulaştı. Aynı dönemde ABD merkezli Tesla'nın satışları yüzde 49 azalarak 7 bin 99'a gerilemişti.

Öte yandan, otomotiv veri sağlayıcısı JATO Dynamics'in verilerine göre, yılın ilk yarısında BYD 41 bin 270 satışla Avrupa'da en çok satılan 12. elektrikli otomobil markası oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber