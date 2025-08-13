Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 22:48, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 22:53
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sındırgı'da bugün daha önce de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.