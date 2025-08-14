Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandı.

14 Ağustos 2025 07:20, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 09:16
Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Adliyesi'ne dün götürülen Epözdemir'in savcılık sorgusu tamamlandı.

Savcılık Epözdemir'i "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ise hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.

Hakimlik, Epözdemir hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebinin ise reddine karar verdi.

Ne olmuştu?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Epözdemir, İstanbul Adliyesi'ne dün sevk edilmişti.

