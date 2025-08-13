Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü aralarında Memurlar.Net Genel Yayın Yönetmeni Edüp Üzen'in de aralarında olduğu medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Memişoğlu, temsilcilerin sorularını da yanıtladı.

VATANDAŞLARIN SPOR YAPABİLECEĞİ ALANLAR OLUŞTURULACAK

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol yaptık hem de şöyle bir şey yapıyoruz; Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, biz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bir araya geliyoruz. Bu dört Bakanlık okullarla özellikle okul bahçeleriyle ilgili, aynı zamanda da insanların hareketini sağlayacağı alanlar oluşturacağız. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığına hem sporla ilgili faaliyetlerine destek verirken aynı zamanda onlara sağlık anlamında destek vereceğiz. Onlar da bize Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarında sağlıkla ilgili hizmet vermemizi sağlatacağız. Böylece bunları da anlatacağız. Ama bu dört Bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı, biz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı bir koordinasyon şimdi yapıyoruz. Birkaç hafta içinde büyük ihtimalle bu kamuoyuyla paylaşılacak. Hanımefendinin özellikle Emine Hanım'ın da himayelerinde bu çok güzel bir projeye dönüşmüş olacak."

SINDIRGI'YA YENİ HASTANE

"Şu anda bizim hastanelerimizin esasında büyük oranda, yüzde 95'in üzerinde dayanıklı hale geldi. Dayanıklı olmayanları da yıkım kararı aldıklarımızı da hemen boşaltıyoruz. Güçlendirme gerekecek veya takviye gelecek hastanelerle ilgili yenileme ve yeniden yapım süreçlerimiz devamlı yapılıyor. İşte Sındırgı'da da mesela yeni hastane yapıyoruz biliyorsunuz. Ona da birkaç hafta içinde inşallah yenisini teslim alacağız. İstanbul da dahil bütün hastanelerimizi depreme dayanıklı hale getirme çabası içindeyiz ki yüzde 95'in üzerinde getirdik. Hem lojistik anlamında hem sağlık yönetimi anlamında bütün ülkeye İstanbul'a destek verme aşamasında 12-48 saat arasında kendi kendine yetebilir sağlık hizmeti sunar hale getirdik onları. Onlarla ilgili afet planlarımızı revize ettik. Özellikle 2019'daki 5.8 depremi ve 'Asrın Felaketi'nden sonra aldığımız tecrübelerle revize ettik bütün planlarımızı."

RANDEVU PLANLAMALARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

"Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok şu anda. Birkaç branşta onu söyleyeyim. Göz, plastik cerrahi, onkoloji birkaç tane branş bunlar. Yani şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir. Yani esasında aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20'sini bile kullanmıyor hastanelerde. Eğer ihtiyaç duyuyorsa."

DUMANSIZ TÜRKİYE HEDEFİ

"ALO 171 bu bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo boy gibi sahaya çıkıp insanlara sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Bir şey söyleyeyim, burada sigara içen var mı burada? Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın yani. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine. Elektronik sigara, puf. Hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz yani. Yani kamu kurumlarına daha gidiyoruz artık. Bilginiz olsun.

OKUL KANTİNLERİ

Kantinlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile zaten protokolümüz var. Onlarla ilgili denetimlerimizi daha çok artıracağız. Yani okul kantinlerini Milli Eğitim Bakanlığı da biz de beraber çok daha kaliteli ve uygun hale getireceğiz.

ŞEKERLİ GIDALARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Tüm şekerli gıdalarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile birlikte çalışacağız.

AİLE HEKİMLİĞİ GÜÇLENİYOR: ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN YENİ SAĞLIK MODELİ

Aile hekimliğini güçlendirmeye çalışıyoruz. Kim nerede doğru tedaviyi doğru zamanda alacaksa onu organize etmek için yeniden yapılandırıyoruz sağlık sistemini. Örneğin kişi şeker hastası olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor ve biz bu kişileri arıyoruz. Örneğin vatandaş tarama yaptırmadan önce kanser olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor. Bu taramaların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor.

Aile hekimleri taramaları yapıyor. Aynı zamanda meme kanserleriyle ilgili görüntüleme hizmetimiz var.

Sağlıklı hayat merkezlerimizde, KETEM merkezlerimizde çekiliyor. O filmleri okutuyoruz. Onlar da diyelim şüpheli bir alan oluştu. Onu da aynı zamanda hastaneden biz randevu alıyoruz. Onu da organize ediyoruz, orada tedavi ettiriyoruz. Böylece erken kanseri, erken safhada yakalamaya çalışıyoruz. İşte 45 yaş üzerindeki her kadının film çekmesi lazım. 45 yaş üzerindeki her erkeğin ve vatandaşın tarama, kanserle ilgili bağırsak taraması yapması lazım. Rahim kanseriyle ilgili ücretsiz tarama yapıyoruz. Yani bunları da erken yakaladığınız zaman... Bir de şimdi HYP dediğimiz aile hekimleri insanları arayıp belli yaş grubundaki insanlara şekeri, tansiyonu, böbrek yetmezliği varsa onların direkt tanısını koyuyor.

İLAÇLARIN GERİ ÖDEME SÜRECİ

Mesela kas hastalıklarıyla ilgili de bir sürü kampanya yapıyorlar. SMA hastalığı da bunlardan biri. Bu ilaç yararı var mı yok mu? Bu ilaçla tedavi olduklarında ne oldu? Bu ilaçlar sonucunda hastalar iyileşti mi iyileşmedi mi? Şimdi bunlarla ilgili bir bilimsel çalışma yapıyoruz. Sizinle kamuoyuyla da paylaşacağız. Kanser ilaçlarında 5 ilacı ödeme ödemeye aldık. Yani ekstrem birkaç tane ilaç komisyon kararıyla da onlar da insanlarımıza ulaşır hale geliyor. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hizmet sunuyor.

ORGAN BAĞIŞI

Şu anda Türkiye, canlısından organ veren dünyanın en yüksek ülkelerinden bir tanesi. Yani biz canlıdan alıyoruz. Kısa süre içerisinde ikinci mevzuat çıkmış olacak.

YEŞİL REÇETELİ İLAÇLAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktorların e-imzasını kopyalanarak Kırıkkale'de yeşil reçeteli ilaç yazıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine; "İki tane soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi adli soruşturma, biz de idari soruşturmaları yapıyoruz" dedi.

Kemal Memişoğlu SMA ilaçlarının yerli üretimi ile ilgili olarak ise klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlanacağını duyurdu.

