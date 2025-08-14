Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yaptı. 11 ilde sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın özellikle Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
- Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) bekleniyor.
- 11 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı yapıldı.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
- Balıkesir: 34°C, az bulutlu ve açık
- Çanakkale: 32°C, az bulutlu ve açık
- Edirne: 34°C, az bulutlu ve açık
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
- Denizli: 40°C, az bulutlu ve açık
- İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
- Muğla: 38°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Adana: 42°C, az bulutlu ve açık
- Antalya: 38°C, az bulutlu ve açık
- Hatay: 38°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Ankara: 36°C, az bulutlu ve açık
- Eskişehir: 38°C, az bulutlu ve açık
- Konya: 37°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Bolu: 35°C, az bulutlu ve açık
- Düzce: 33°C, az bulutlu ve açık
- Sinop: 34°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Amasya: 35°C, parçalı ve az bulutlu
- Rize: 29°C, parçalı yer yer çok bulutlu
- Samsun: 30°C, parçalı yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Erzurum: 31°C, parçalı ve az bulutlu
- Kars: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 37°C, az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Diyarbakır: 42°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 39°C, az bulutlu ve açık
- Siirt: 41°C, az bulutlu ve açık