Özlem Çerçioğlu AK Parti Binasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci ile ilgili iddialarıyla ilgili "Kim iktidar adına güç kullanıyorsa, adaleti etkilemeye çalışıyorsa alçaktır, şerefsizdir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 13:56, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 14:12
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tayyip Bey, 'turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, 12:00'yi bekle. AK Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi" sözleriyle işaret ettiği basın toplantısını gerçekleştirdi. Özel, "Saat 12:00 bir kesit, bundan öncesi ile bundan sonrası farklı olacak" dedi.

Özgür Özel, eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin Silivri'de tutuklu olan iş insanı Murat Kapki'ye giderek 1,5 sayfalık sözde itirafçı ifadesini önüne koyduğunu, bunu imzalaması ve 2 milyon dolar vermesi halinde tahliye olacağını söylediğini iddia etti.

Özel, Kapki'nin buna ilişkin savcılığa yaptığı suç duyurusu dilekçesini de paylaştı.

AK Parti'den iddialara ilk yanıt

Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Kim iktidar adına güç kullanıyorsa, adaleti etkilemeye çalışıyorsa alçaktır, şerefsizdir. AK Parti buna müsade etmez. Asıl olan ahlak ve adalettir" dedi.

