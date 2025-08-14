Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, bağımsız olarak görevini sürdürürken, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar İYİ Parti'den AK Parti'ye katıldı.

