Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler

AK Parti'nin 24. yılında yeni isimler partiye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı isimler arasında CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 17:07, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 17:09
AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Programın ardından AK Parti'ye yeni isimler katılırken rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler:

- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu,

- Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan,

- Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya,

- Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan,

- Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz,

- Isparta Yalvaç İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kodal,

- Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık,

- Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar.

6 BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILDI

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den AK Parti'ye katıldı.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI İYİ PARTİ'DEN KATILDI

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, bağımsız olarak görevini sürdürürken, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar İYİ Parti'den AK Parti'ye katıldı.

