Göle Belediye Başkanı Budak CHP'den istifa etti
CHP'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Ardahan'ın Göle ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti. Budak, istifa kararının gerekçesini "Halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur" sözleriyle paylaştı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 20:51, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 20:50
Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Göle Belediye Başkanı seçilmişti.
İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Budak, "Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle'ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur" ifadelerini kullandı.
Budak'ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette yankı uyandırdı. Sadece ağustos ayında CHP'den istifa eden başkan sayısı 5'e yükselmiş oldu.