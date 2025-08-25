Göle Belediye Başkanı Budak CHP'den istifa etti

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Göle Belediye Başkanı seçilmişti.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Budak, "Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle'ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur" ifadelerini kullandı.

Budak'ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette yankı uyandırdı. Sadece ağustos ayında CHP'den istifa eden başkan sayısı 5'e yükselmiş oldu.