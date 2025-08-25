Yıllık izindeyken evinde fenalaşan polis memuru hayatını kaybetti

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Ercan Yangöz Polis Merkezi Amirliğinde 2015 yılından bu yana görev yapan, polis memuru Mehmet Çomak (52), yıllık iznini geçirdiği evinde önceki gün aniden fenalaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mehmet Çomak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

2 çocuk babası polis memurunun bugün Buldan Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Buldan Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşen törene Denizli Emniyet Müdürü Yusuf Sağdıç, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Buldan İlçe Emniyet Müdürü İmdat Bayram ile protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Mehmet Çomak'ın yakınları, polis meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından baba ocağı Çal ilçesine bağlı Develler köyüne son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.