TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Haberler Eğitim

MEB'in 'Maarif Çocuk' dergisinin ikinci sayısı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu'ndaki öğrencilerin önerisi ile hayata geçirilen Maarif Çocuk Dergisi, ikinci sayısındaki eğlenceli ve öğretici içeriklerle okuyucularla buluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 19:07, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 19:08
MEB'in 'Maarif Çocuk' dergisinin ikinci sayısı yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerinin planlanmasında öğrencilerin aktif rol almalarını sağlamak ve toplumsal etkinliklerde söz sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilerin katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu oluşturuldu.

Kurulda yer alan öğrenciler, çalışmalar sırasında çocuklara yönelik bir dergi hazırlanması talebinde bulunmuştu. Bu öneri neticesinde, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici içerikler sunacak, onların merakını uyandıracak ve hayal güçlerini geliştirecek Maarif Çocuk Dergisi hayata geçirildi.

İlk sayısı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yayımlanan dergi, kısa sürede öğrenciler, öğretmenler ve velilerden yoğun ilgi gördü.

- Dergide Mete Gazoz ile söyleşi yer aldı

Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Maarif Çocuk Dergisi, ikinci sayısıyla da dopdolu içeriklerle okurlarıyla buluşuyor.

Bu sayıda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile öğrencilerin gerçekleştirdiği ilham verici bir söyleşi, tatilde anne babalarla birlikte okunabilecek Yalvaç Ural'dan üç yazı, eğlenceli ve öğretici İngilizce etkinlikler, sürükleyici hikayeler, merak uyandıran bilgilendirici yazılar ve bulmacalar yer alıyor.

Dergiye, MEB'in internet sitesinden de ulaşılabiliyor.

