Adana'da 2 sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı

Türkeli Mahallesi'nde, 7 Eylül'de düğün salonunda çıkan silahlı kavgada yaralanmasının ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan Özçelik'in (24) yakını M.D. sağlık çalışanlarına saldırmıştı. İki sağlık çalışanını darbeden şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Özkan Özçelik ise sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

