Akran cinayeti: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara Pursaklar'da 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren D.G. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, arkadaşlarınca cinayeti "kız meselesi" nedeniyle işlediği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BİR AY İÇERİSİNDE İKİNCİ OLAY

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçen ay meydana gelen olayda da 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocuk zanlıların dahil olduğu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.

ÇOCUK SUÇLUYA KADEMELİ CEZA ARTIŞI

Öte yandan hükümet, suça sürüklenen çocukların yargılanması ve infaz süreçlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirecek.

Buna göre yaş arttıkça ceza indirimi azalacak. Çocuk faillere daha fazla ceza verilmesi sağlanacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde "15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu. Biz alternatifli taslak çalışmalarımızı göndereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Mevcut düzenlemelerde 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimi var.