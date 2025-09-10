Gürsel Tekin, il kongresinde oy kullanamayacak

YSK'nın, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, kongre ile ilgili işlemlere Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilmesine ilişkin kısa kararı yazıldı.

NTV'de yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin liderliğindeki heyetin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde delege olarak oy kullanamayacağı belirtildi. Ayrıca görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi de kongrede oy hakkına sahip olmayacak.

Kısa kararda Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İlçe Kongreleri ile İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiğinden, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılıp yapılamayacağını sorduğu belirtildi.

Kısa kararda, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan 38. CHP Olağan İstanbul İl Kongresinde il yönetim kurulu ve disiplin kuruluna seçilen ancak 38. Olağan İlçe Kongrelerinde seçilmiş delege olmayan ve bahse konu mahkeme kararı ile tedbiren görevden uzaklaştırılan yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde tabii (doğal) delege olarak oy kullanıp kullanamayacağı, mahkeme kararıyla görevlendirilen kayyum heyetinin de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde tabii (doğal) delege olarak oy kullanıp kullanamayacağı, 39. Olağan İlçe Kongreleriyle seçilecek delegelerin CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde delege olup olamayacağı hususlarında görüş verilmesini istediği aktarıld

Kısa kararda ayrıca İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile görevlendirilen geçici kurulun CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi'nde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacaklarına hükmedildiği belirtildi.