Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
CHP kurultay davası: AYM, görevsizlik başvurusunu reddetti
İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
'Okullar enfeksiyon fidesi olabilir'
Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşma
Konserin +18'i olur mu?
Antalya Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 20 Gözaltı
Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi
19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!
Çocuklar neden suça sürükleniyor?
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?
Atıl iş gücü azalıyor!
Bugün hava nasıl olacak?
YKS'de mazeret kayıtları devam ediyor
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5
İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyor
Yargıtay'dan emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemidir
Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Dev ayakkabı fabrikaları hurda fiyatına satılıyor!
'Resmi araç' kartıyla trafiğe çıkmıştı: Eski Türkiye güzelinin aracına ceza
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi miktarı yükseltildi, şartlar esnetildi
YSK'den CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ne dair karar
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleri özelleştiriliyor mu?
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşananlara ilişkin 3 tutuklama
Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyor
İzmir şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
Bakan Kurum açıkladı: 81 ile yeni konut projesi geliyor
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için verilen son teklif
Haberler Siyasi

Gürsel Tekin, il kongresinde oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin ile il yönetiminin olağanüstü kongrede delege olarak oy kullanamayacağına karar verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Eylül 2025 09:47, Son Güncelleme : 10 Eylül 2025 09:48
Gürsel Tekin, il kongresinde oy kullanamayacak

YSK'nın, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, kongre ile ilgili işlemlere Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilmesine ilişkin kısa kararı yazıldı.

NTV'de yer alan habere göre CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin liderliğindeki heyetin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde delege olarak oy kullanamayacağı belirtildi. Ayrıca görevden alınan CHP İstanbul İl Yönetimi de kongrede oy hakkına sahip olmayacak.

Kısa kararda Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İlçe Kongreleri ile İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiğinden, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılıp yapılamayacağını sorduğu belirtildi.

Kısa kararda, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan 38. CHP Olağan İstanbul İl Kongresinde il yönetim kurulu ve disiplin kuruluna seçilen ancak 38. Olağan İlçe Kongrelerinde seçilmiş delege olmayan ve bahse konu mahkeme kararı ile tedbiren görevden uzaklaştırılan yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde tabii (doğal) delege olarak oy kullanıp kullanamayacağı, mahkeme kararıyla görevlendirilen kayyum heyetinin de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde tabii (doğal) delege olarak oy kullanıp kullanamayacağı, 39. Olağan İlçe Kongreleriyle seçilecek delegelerin CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde delege olup olamayacağı hususlarında görüş verilmesini istediği aktarıld

Kısa kararda ayrıca İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile görevlendirilen geçici kurulun CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi'nde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacaklarına hükmedildiği belirtildi.

