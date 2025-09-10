Başkentte kadın yayayı darp eden zanlı tutuklandı

Olay, 9 Eylül 2025 Salı günü meydana geldi. S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen A.A. (45) ve oğlu B.C.A. (30) tarafından darbedildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net