Ümit Özdağ hakim karşısında

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Özdağ, İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen ikinci duruşmada savunma yapmadı son savunma için mahkemeden ek süre istedi.

Ümit Özdağ için 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasına konu olan konuşmayı 19 Ocak'ta partisinin Antalya'daki istişare toplantısında yapmıştı.

5 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Özdağ bir gün sonra Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti.

Devamındaki süreçte "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasından 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdağ, 2 yıl 4 ay ceza almıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanıyor.

İddianamede Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükmün uygulanması da talep edilmişti.



