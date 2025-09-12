Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı. Bugünün imkanları çok farklıdır. Her şey çalışmaya bağlıdır" dedi.

Bir dizi açılış ve programlara katılmak için Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Şimşek'e programda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kent protokolü ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

"Türkiye'de fırsat eşitliği olmazsa benim gibileri bugün buraya gelmezdi"

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada,

"Şahinbey Belediye Başkanı'nı tebrik ediyorum dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamayı 10 yıldır devam ettiriyor. 2015 yılından buyana 244 bin gencimiz Çanakkale destanını görme imkanına yerinde kavuşmuş. İnsanlık adına bütün değerleri yok eden, vicdanın kalmadığı, soykırım ve maalesef zulmün hüküm sürdüğü bölgeler var. Dolayısıyla böyle bir dünyada gelecekte karşı karşıya kalacağımız tedbirlere karşı güçlü bir şekilde durabilmemiz için en büyük silahımız eğitimdir. Temel bilimlerde başarılı olmamız gerekiyor. Çatışmaların ve kuralsızlıkların hüküm sürdüğü bir dönemde tehditlere karşı en büyük kaynağımız gençlerimizdir. Tabi yapay zeka dönemindeyiz. Bilgi önemli ama esas olan burada değerler eğitimidir. İşte sizin Çanakkale ziyaretiniz değerler eğitiminin önemli bir parçasıdır. Hiçbir zorluk sizleri hayallerinizden uzaklaştırmasın"

dedi.

Türkiye'nin geçmişe göre çok ilerlediğini söyleyen Şimşek,

"Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı. Bugünün imkanları çok farklıdır. Her şey çalışmaya bağlıdır. O dönemde bizim köyde eğitim yoktu, elektrik, su yoktu. Ülkemizde bir fırsat eşitliği var. Ben Türkçeyi ilkokulda öğrendim. Türkiye'de fırsat eşitliği olmazsa benim gibileri bugün buraya gelmezdi. Biz ülkemizle gurur duyuyoruz. Çünkü ülkemiz büyük bir başarı hikayesi ve fırsat eşitliği sağlamıştır"

diye konuştu.



