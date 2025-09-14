Yatırım vaadiyle hayatları karardı: 6 milyon TL'leri buhar oldu

Yüksek kazanç vaadiyle kandırılan bir anne ve kızı, kripto para dolandırıcılarının tuzağına düştü. 52 yaşındaki Ayşe Şeref, kendisine "yatırım danışmanı" olarak tanıtılan kişiler tarafından sözde kripto borsasına yönlendirildi. Kısa süre içerisinde hayatlarının birikimi olan tam 6 milyon lirayı kaybettiler.

"HER ŞEY BİR TELEFONLA BAŞLADI"

Ayşe Şeref'in telefonunun çalmasıyla başlayan süreç, bir yatırım teklifinin cazibesiyle hızla ilerledi. İlk başta şüphe duysa da, karşı tarafın profesyonel konuşmaları ve oluşturulan güven ortamı karşısında ikna oldu. Şeref, "Bana bir tane danışman atadılar. O danışman şunu al, bunu sat, burada işlemi aç, burada işlem kapat diye. Biz bir hafta içinde oldu zaten her şey" dedi.

SAHTE SÖZLEŞME, GERÇEK KAYIP

ATV Haber'in haberine göre; danışmanlar tarafından yönlendirilen Ayşe Şeref'e, sözde bir yatırım platformuna ait "hesap yönetim sözleşmesi" imzalatıldı. Gerçek bir finans kurumu izlenimi verilen sahte site ve belgeler, Ayşe Şeref'in ikna olmasını kolaylaştırdı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

Hesabının eksiye düştüğünü gören Şeref, danışmanıyla görüştüğünde ona kredi çekmesi önerildi. Umudunu yitirmemek için 2 milyon lira kredi çeken Şeref, bu parayı da dolandırıcılara gönderdi.

Şeref, "Bunlar beni bir baskı altına aldılar, düşünce her şey gitti. Gidip sözleşmeyi internetten çıkart, imzala bize gönder, sana kredi açacağız, krediyle hesabını düzelteceğiz... 2 milyon liralık" ifadelerini kullandı.

HESAP UÇTU, HAYATLAR DAĞILDI

Yatırılan paralarla sistem bir süreliğine toparlanmış gibi gösterildi. Ancak parayı çekmek istediklerinde karşılarına sadece bir yazı çıktı: "Hesap bulunamadı." Gerçek o an ortaya çıktı. Ayşe Şeref, dolandırıldığını anlayınca hemen bir uzmana başvurdu. Aldığı cevap yıkıcıydı: Her şey sanal bir düzenekten ibaretti.

Şeref, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Birikimim, işim, kredilerim. Her şeyimi kaybettim. Ayakta kalmak için emekli olmak zorunda kaldım..."

SADECE PARALARINI DEĞİL EVLERİNİ DE KAYBETTİLER

Ayşe Şeref ve annesi Seviye Şeref, dolandırıcılara kaptırdıkları parayı telafi edebilmek için yaşadıkları evi de satmak zorunda kaldı. Toplamda 6 milyon TL'lik kayıpları oldu. Seviye Şeref yaşadığı çaresizliği şu sözlerle ifade etti:

"Yılların emeği gitti. Babasından kalan son mülk de elimizden alınacak dediler. Kızım neye kapıldı, nasıl inandı, hala aklım almıyor. Kalbim sıkışıyor..."



