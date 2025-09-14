Kamu alımlarında 'dijital dönem' başlıyor

Kamu İhale Kurumu (KİK), kamu alım süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalarını daha da hızlandırdı.

Kurum tarafından 2010 yılında devreye alınan Elektronik Kamu Alımları Platformu, 15 yıldır pek çok işlemin elektronik ortamda güvenli şekilde yapılmasını sağladı.

İhale ilanları ve dokümanlarının akıllı uygulamalarla hazırlandığı, tekliflerin elektronik olarak verildiği ve değerlendirildiği platformda, satın alma süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi kolaylaştı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilen alımların sonuçları, açık veri anlayışı ile kamuoyuna duyuruluyor. Bu sayede hem idareler hem ihaleye katılanlar için hesap verebilirlik artıyor, vatandaşlar da kamu alımlarını şeffaf şekilde takip edebiliyor. Tüm işlemler, güvenli elektronik imza ile gerçekleştiriliyor, denetim ve izlenebilirlik güçleniyor.

Rekabet arttı, tasarruf yapıldı

Sisteme kayıtlı 55 binden fazla kamu kurum ve kuruluşu ve 300 bin firmanın bulunduğu platformda kullanıcı sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Elektronik Kamu Alımları Platformu ile 44'ün üzerinde kurumla sağlanan entegrasyon sayesinde, 100 bini aşkın ihale ve 1,5 milyondan fazla doğrudan temine kolayca elektronik teklif verilebiliyor.

Böylece, kamu alımlarına katılım ve rekabet artarken kamu kaynaklarının daha uygun koşullarda kullanılması sağlanıyor.

İlan, ihale dokümanı, tebligat ve teminat gibi işlemlerde sadece kağıt kullanımındaki azalma ve işlem sürelerinin kısalmasıyla ciddi miktarda tasarruf sağlandı.

EKAP her türlü satın alma hizmetini sunacak

Kamu İhale Kurumu, temmuz ayında açıklanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı'ndaki hedefler doğrultusunda, platformun daha da geliştirilmesi için düğmeye bastı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nu, yeni nesil yazılım altyapısı ve güncel teknoloji destekleriyle yenileme çalışması yürüten Kurum, yapay zekaya dayalı uygulamaların yanı sıra büyük veri ve blokzincir gibi teknolojilerle dijital kamu alımları sistemini daha modern bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor.

Yeni dönemde sözleşme işlemlerinin de elektronik ortama taşınması sağlanırken EKAP, merkezi bir platform olarak her türlü ihale ve satın alma için hizmet sunmaya başladı.

"Uluslararası normlarla uyumlu hizmet"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleştirildiğini belirterek, "Bu adımla, kamu ihalelerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılması hedeflerine katkı sağlanıyor. Kamu alımlarına yönelik süreçlerin tamamen dijital ortamda yürütülmesi, rekabet, tasarruf ve şeffaflığı önemli ölçüde artırdı. Bu çalışmalar, Türkiye'nin kamu alımlarında dijitalleşme kapasitesini küresel ölçekte güçlendirmeyi ve diğer ülkeler için iyi uygulama örneği oluşturmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.