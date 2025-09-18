'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Fuat Oktay Riga'da Stratejik Toplantılara İmza Attı: Baltık Ülkeleriyle Güvenlik ve İş Birliği Masaya Yatırıldı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay liderliğindeki Türk heyeti, Letonya'nın başkenti Riga'da, Baltık ülkeleri dışişleri komisyonları başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantılarda bölgesel güvenlik, savunma sanayisi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gibi kritik konular ele alındı.

Haber Giriş : 18 Eylül 2025 10:45, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 16:01
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, beraberindeki AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Letonya, Estonya ve Litvanya dışişleri komisyonları başkanlarıyla Riga'da bir dizi stratejik görüşme gerçekleştirdi. 16-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda, Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu'daki gelişmeler ve özellikle Gazze'deki insani kriz gibi güncel konular masaya yatırıldı.

Güvenlik ve Savunma Sanayisinde Kilit Adımlar

Toplantının ana gündem maddelerinden biri olan bölgesel güvenlik ve savunma sanayisi iş birliği, detaylı olarak ele alındı. Türk savunma sanayisinin NATO ve AB iş birliklerinde üstlenebileceği aktif rol vurgulanırken, Letonya'nın teknoloji devi LMT (Latvijas Mobilais Telefons) ile yapılan görüşmelerde dijital altyapının güvenlik kapasitesiyle entegrasyonu ve yeni teknoloji projeleri değerlendirildi. Bu görüşmeler, Türkiye'nin savunma teknolojileri alanındaki yetkinliğini Baltık ülkelerine tanıtması açısından büyük önem taşıyor.

Türk İş Dünyası ve Öğrencilerle Buluşma

Fuat Oktay ve heyeti, Riga'daki programları kapsamında Letonya'da yaşayan Türk iş insanları ve öğrencilerle bir araya gelerek sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Bu buluşmalar, Türkiye ile Letonya arasındaki ticari ve eğitim ilişkilerinin geleceği için önemli bir zemin oluşturdu. Oktay, çözüm odaklı istişarelerle ikili iş birliğinin artırılmasına yönelik mesajlar verdi.

Letonya'daki Üst Düzey Temaslar

Heyet, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze'nin verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmelerde, Ukrayna'daki barış çabaları ve Gazze'deki saldırıların derhal durdurulması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca, Letonya Meclis Başkanı Daiga Mieria ile yapılan ikili görüşmelerde, Baltık ülkelerindeki Türk vatandaşlarının hakları ve çalışma yaşamı konuları gündeme geldi.

Fuat Oktay: "İlişkilerimizi Güçlendirecek Önemli Adımlar Attık"

Toplantıların sonunda bir değerlendirme yapan Fuat Oktay, ziyaretin amacını "Baltık ülkeleri ile ilişkileri güçlendirmek, uluslararası meselelerde ortak çözüm üretmek ve savunma sanayimizle Avrupa güvenlik mimarisine katkıda bulunmak" olarak özetledi. Oktay, bu tür toplantıların Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkisini artırması açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Bu stratejik ziyaret, Türkiye'nin bölgesel ve küresel konularda aktif bir rol oynama kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

