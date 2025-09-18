Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne farklı yenilgi ile başladı

Bu skorla birlikte Frankfurt, 3 puanla başladığı Şampiyonlar Ligi lig etabında liderlik koltuğunda yer aldı. Devler Ligi'ne puansız başlangıç yapan Galatasaray ise 35. basamakta yer buldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37 ve 66. dakikalarda Davinson Sanchez (k.k.), 45+2. dakikada Can Uzun, 45+5. dakikada Burkardt ve 75. dakikada Knauff kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 8. dakikada Yunus Akgün'den geldi.

