Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne farklı yenilgi ile başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne farklı yenilgi ile başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Deutsche Bank Park'ta oynanan müsabaka, Frankfurt'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37 ve 66. dakikalarda Davinson Sanchez (k.k.), 45+2. dakikada Can Uzun, 45+5. dakikada Burkardt ve 75. dakikada Knauff kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 8. dakikada Yunus Akgün'den geldi.

Bu skorla birlikte Frankfurt, 3 puanla başladığı Şampiyonlar Ligi lig etabında liderlik koltuğunda yer aldı. Devler Ligi'ne puansız başlangıç yapan Galatasaray ise 35. basamakta yer buldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü, RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlayacak. Frankfurt ise aynı tarihte Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.

