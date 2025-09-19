TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Besleme Yönetmeliği Değişikliği
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin besleme esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 00:05, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 00:12
YÖNETMELİK
Milli Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU
UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.