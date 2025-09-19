TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Besleme Yönetmeliği Değişikliği

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

MADDE 1- 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

