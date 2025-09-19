Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YAYIN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/12/2019 tarihli ve 30981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Yayın Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 13/2/2025 tarihli ve 7540 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 4 üncü ve 18 inci maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

c) Daire Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Dış İlişkiler ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilen daire başkanını,

ç) Elektronik yayın: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda sadece okunabilmesi amacıyla sunulmuş şeklini ve doğrudan elektronik ortamda hazırlanmış şeklini,

d) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan, Akademinin görev alanıyla ilgili ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar, sinema, tiyatro olarak sayılan her nevi yazılı, sözlü ve görsel fikir ve sanat ürünlerini,

e) İşlenme: Başka eser veya eserlerden yararlanılarak meydana getirilen ve bu eserlere göre müstakil olmayıp, hazırlayanın da katkılarını taşıyan yazılı fikir ve sanat ürünlerini,

f) Manyetik depolama üniteleri: Kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini,

g) Nevi değişikliği: Roman, hikaye, şiir, tiyatro ve piyes gibi eserlerden birinin diğerine çevrilmesini,

ğ) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir ürünlerini,

h) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,

ı) Yayın: Kitap, dergi, gazete, bülten, afiş, çeviri, broşür, görüntülü film, resim, fotoğraf ve benzeri yazılı, sözlü, görsel ve sanal eserleri,

i) Yayın kurulu: Türkiye Adalet Akademisi yayın kurulunu,

ifade eder."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Başkan, Daire Başkanı, Hukuk Araştırmaları Merkezi Müdürü ile Türkiye Adalet Akademisi yayınlarından sorumlu yazı işleri müdürü ve yayın editörleri yayın kurulunun daimi üyesidir. Yayın kurulu; daimi üyeler ile Başkanın talebi üzerine üniversitelerin hukuk fakültelerinden seçilecek beş öğretim üyesi olmak üzere toplam en az on bir üyeden oluşur.

(2) Başkan, yayın kurulunun başkanıdır.

(3) Daimi üyeler, görevlerinden ayrıldıklarında üyelikleri sona ermiş sayılır. Üniversitelerin hukuk fakültelerinden seçilen üyelerin görev süresi üç yıldır, görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden seçilebilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yayın kurulu, Başkanın daveti üzerine en az yedi üye ile toplanır. Başkanın yokluğunda, Daire Başkanı yayın kuruluna başkanlık eder."

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.