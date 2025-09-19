İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada

AK Parti, geliri 30-50 bin lira olan dar gelirlilerin harcama kalemlerini inceledi. Gıda, kira ve ulaşım en büyük giderler olarak öne çıktı.

Haber Giriş : 19 Eylül 2025 09:23, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 09:24
AK Parti yönetimi, sabit dar gelirli vatandaşların yaşadığı ekonomik zorlukları detaylı şekilde araştırdı. Geliri 30 bin ila 50 bin lira arasında olan vatandaşların harcama kalemleri incelendiğinde, ilk üç sırada gıda, kira ve ulaşım yer aldı. Özellikle bu gelir grubundaki ailelerin çocuklarının okul ücretlerini ödemekte zorlandığı ve çoğu zaman bir sonraki maaşlarından harcama yapmak zorunda kaldıkları tespit edildi. Saha araştırmasında, vatandaşın alım gücünü artırmak için öncelikle bu alanlarda adımlar atılması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, "Vatandaşa nasıl daha uygun şartlarda hizmet verilebilir?" sorusunun cevabı aranıyor.

Dar Gelirlilere Konut Müjdesi ve Kira Sorunu

Genel merkez yönetimi, kira sıkıntısını çözmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının harekete geçtiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yıl sonunda açıklanacak dar gelirlilere konut müjdesinin kira problemine çözüm olacağını vurguluyor.

Gıda ve Ulaşımda Bakanlıklara Büyük Görev

Gıda ve ulaşım alanında ise mevcut bakanlıklara büyük görevler düştüğü ifade ediliyor. Bütçe problemi yaşanan projelerin hayata geçirilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığından onay alınması gerektiği belirtiliyor.

"Hal Yasası" Yeniden Gündemde

  • Hal Yasası'nın bir an önce çıkarılmasının elzem olduğu raporlandı.
  • Meclis'in yeni yasama döneminde ilk gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.
  • İklim değişikliği nedeniyle zirai don gibi olayların artacağı ve meyve-sebze konusunda daha büyük sıkıntıların yaşanabileceği öngörülüyor.
  • Bu nedenle kanunun hemen hayata geçirilmesine özel önem veriliyor.


