Araştırma Görevlisi Alımında Hafızlık Şartı Aranır Mı?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından ilan edilen araştırma görevlisi kadrosunda Hafızlık Belgesi şartı arandı!

19 Eylül 2025
Araştırma Görevlisi Alımında Hafızlık Şartı Aranır Mı?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesinde Araştırma Görevlileri şu şekilde tanımlanmıştır:

"Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler."

Buna göre, araştırma görevlileri araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı bir görev gören kişi olarak tanımlanmıştır. Temel görev derse girmek yerine, yardımcı bir eleman olarak belirlenmiştir.

Bu durumun doğal sonucu olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca araştırma görevlilerinin derse girebilmeleri için doktora eğitimini tamamlamaları ön koşul olarak ifade edilmiştir.

Hal böyle olunca, araştırma görevlisi alımlarında ilgili mevzuatında ders vermeye yönelik tecrübe-belge aranması eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur. Hatta, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 11 Nisan 2023 tarihlerinde gönderilen yazıda; "İlan edilen alanla bağlantılı lisans mezuniyetinin yanı sıra "tezli yüksek lisans ve/veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi olmak/yapıyor olmak" şartı "HARİCİNDE HERHANGİ BİR İLAVE ŞARTA YER VERİLMEMESİNE" ifadesi açıkça yer almıştır.

Ancak, günümüz denetimsizliğinde ne uyarılar ne de başka tedbirler işe yaramamaya devam etmektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından 16 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda; "İlahiyat ya da İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Hafız olmak." Şartı aranmıştır.

İlgili alan hassasiyetine saygı duymak ve Hafızlık Belgesinin Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi alanında görev yapacak bir öğretim elemanında olmasını desteklemekle birlikte ilandaki temel sorunun söz konusu şartın Araştırma Görevlisi olacak kişilerden istenmesidir. Halbuki, ilgili Üniversite ders verecek öğretim görevlisi istihdamı yapması halinde, Hafızlık Belgesi yazılmasında hukuken hiçbir sorun bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, Araştırma Görevlilerinin ilgili mevzuat gereğince derse girememeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının zikrettiğimiz açık uyarısı doğrultusunda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ilanında yalnızca lisansüstü öğrenci olma şartına yer verilmesi isabetli olacaktır.

