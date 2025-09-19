Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de

Savcılık, dosya için yetkisizlik kararı verirken, soruşturmanın bundan sonraki sürecinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği belirtildi. Dosyanın, Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildiği öğrenildi.

Soruşturmada, örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" gibi suçların işlendiği iddiaları yer aldı.

