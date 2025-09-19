Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç örgütü kurulduğu iddialarına ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 15:50, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 15:50
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu öne sürülmüştü.
Soruşturmada, örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" gibi suçların işlendiği iddiaları yer aldı.
SORUŞTURMA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK
Savcılık, dosya için yetkisizlik kararı verirken, soruşturmanın bundan sonraki sürecinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği belirtildi. Dosyanın, Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildiği öğrenildi.