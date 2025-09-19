Erdoğan: Dünya, Türk Savunma Sanayiini konuşuyor
Erdoğan: Dünya, Türk Savunma Sanayiini konuşuyor
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, savunma sanayisinde 5 büyük şirkette yaklaşık 42-43 bin personel çalıştığını, ASELSAN ve TUSAŞ dahil olmak üzere çalışan 42 bin gencin yüzde 99,5'inin Türk üniversitelerinden mezun gençler olduğunu belirterek "Bu gençlerin mezun olduğu üniversite çeşitliliği sayısı 158'dir. Yani Cumhurbaşkanımızın savunma sanayisinde ortaya koyduğu vizyon ve irade Türk üniversitelerinden mezun olmuş üniversite gençliğinin omuzlarında yükselmektedir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 16:07, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 16:08
Yazdır
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret ederek stantları gezdi.

Ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Özvar, TEKNOFEST'in Türk gençliğinin bu dünyada yapabileceği en önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Gençlerin kendine güvendiği ve bir hedef belirleyerek ilerlediği zaman büyük başarılar elde edeceğini ifade eden Özvar, "TEKNOFEST, bilim ve teknolojinin ve bunların ürünlerinin oluştuğu, gençlerin el emeğiyle zihin gücüyle ortaya koydukları becerilerin belki de en somut sergilendiği organizasyonlardan bir tanesidir. Bu bakımdan böylesine güzel bir organizasyonu gerçekleştiren T3 Vakfı'na destek veren bütün kurum ve kuruluşları canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

- "Türk üniversiteleri, savunma sanayisine çok kaliteli gençler yetiştirmektedir"

Özvar, TEKNOFEST kuşağının, Türk eğitim sisteminde yetişen gençlerin başarısıyla birlikte gerçekleştiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Eğitim kurumlarımız, gençliğin bu ülkeye ne kadar büyük katkı sağladığını sağlayabileceğini işte bu TEKNOFEST programlarıyla ortaya koymaktadır. TEKNOFEST'te en önemli konulardan bir tanesi savunma sanayisine ait ortaya koyduğu yenilikler, başarılar ve denemeler. Bugün Türk savunma sanayisi dünyada en hızlı gelişen, en göz kamaştırıcı sektörlerden bir tanesidir. Bu sektörün gelişmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle mümkün olmuştur."

Savunma sanayisinde gençlerin daha çok kendini gösterdiği vurgulayan Özvar, "Savunma sanayisinde 5 büyük şirkette yaklaşık 42-43 bin personel çalışmakta. ASELSAN ve TUSAŞ dahil olmak üzere çalışan 42 bin gencin yüzde 99,5'i Türk üniversitelerinden mezun olan gençlerdir. Bu gençlerin mezun olduğu üniversite çeşitliliği sayısı 158'dir. Yani Cumhurbaşkanımızın savunma sanayisinde ortaya koyduğu vizyon ve irade Türk üniversitelerinden mezun olmuş üniversite gençliğinin omuzlarında yükselmektedir. Dolayısıyla Türk üniversiteleri bugün diğer sektörlerde olduğu gibi savunma sanayisine de çok kaliteli gençler yetiştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber