Yeni iPhone 17 Türkiye'de ilgi görmedi, mağaza önleri boş kaldı

Geçtiğimiz yıl yeni iPhone modeli için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, bu yıl aynı manzaralar görülmedi. İstanbul Bağdat Caddesi'nde bulunan Apple mağazasında, mağaza önlerinin boş kaldığı dikkat çekti.

Öte yandan, Hindistan'da iPhone 17 için mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, izdiham nedeniyle kavga çıktığı, polis ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği görüldü. Türkiye'de ise yeni model cep telefonuna vatandaşların beklenen ilgiyi göstermediği gözlendi.