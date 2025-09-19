İZBETON'a yönelik yolsuzluk davası: Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine 1 Temmuz'da geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan kapsamlı soruşturma kapsamında, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu ile birlikte 60 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 58 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kalan şüpheliler ise herhangi bir tedbir uygulanmadan Serbest bırakıldı.

İddianame hazırlandı

İzmir'in farklı ilçelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Örnekköy 3. ve 4. etap, Gaziemir-Aktepe - Emrez Mahallesi 1. etap ile Karabağlar 3. ve 4. etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer aldı. Soruşturma kapsamında, 449 mağdur, 7 müşteki ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ'nin de suçtan zarar görenler arasında olduğu belirtildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında her biri için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklar hakim karşısında

Davanın ilk duruşması, bugün saat 09.30'da Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki mahkeme salonunda başladı. Mahkeme salonuna hiçbir teknolojik cihazın alınmasına izin verilmezken, izleyici katılımı da birinci derece yakınlarla sınırlandırıldı. Davanın görüldüğü duruşmada, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve diğer sanıklar salona yoğun alkışlar eşliğinde giriş yaptı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP genel başkanı Hikmet Çetin, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Savunmalara başlandı

Başlayan duruşmadan ilk savunma yapan eski genel sekreter Barış Karcı, "Üzerine atılı suçlamaları reddediyorum. Burada olmaktan üzüntü duyuyorum. Kooperatif ve belediye arasında devam davalar var. 41,9 milyon liralık kamu zararı gerçeği yansıtmıyor. Zarar tespiti için inşaatın bitip bitmediğine bakılması lazım. Yeni yönetimin inşaatları bitirmek için tavrını olumlu görüyorum. Kooperatiflerden hiç kimseyi tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İkinci savunmayı yapan tutuklu sanık Cihangir Lübiç ise "İnşaat sürecinde kentsel dönüşüm daire başkanlığından gelen memurlar hem ufak hatada çok uzun süre inşaatı durdurdular. 24 ayın 11'i beklemekle geçti. Keyfi raporlarla inşaatları durdurdular. Ben suçsuzum" diye ekledi.

Heval Savaş Kaya: "Aleyhimde tek ifade veren Arzu Özçelik'tir"

Üçüncü olarak söz verilen sanık eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, "İZBETON ile belediye arasında imzalanan sözleşmeden 1 sene sonra kooperatiflerle sözleşme yaptık. Her sözleşmeyi de belediyeye bildirdik. Belediyeden de bunlara karşı çıkan olmadı. Örnekköy'de inşaat devam ederken kentsel dönüşüm daire başkanı Arzu Özçelik'in talebiyle Karşıyaka'daki etap mühürlendi. Bu tamamen inat üzerine yapılmıştır. Konuyu sansasyonelleştirmiştir. Çünkü bu işin özel müteahhitlerle yapılmasını istiyordu. Enflasyon gibi etkiler vardı. Temel meselemiz finansmandı. Konu siyasi bir boyut kazandı. İnşaatlar projeye uygun olmadığı iddiasıyla 6 ay gecikti. Bu dönemde bir güvensizlik ortamı oluştu, enflasyon arttı ve işleyiş durma noktasına geldi. İnşaatın projeye uygun olduğu anlaşılınca aradaki süreçte bir kalemde fiyatlar 8 kat arttı. Cemil Tugay, Aziz Kocaoğlu'nun bu projesine Tunç Soyer kadar sahip çıkmadı ve anlaşmayı feshetti. Ardından basın aracılığıyla kötü algılar oluşturuldu. Kötü niyet bizde değil, başka arkadaşlarda aranmalı. Temel atma törenleri sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına rağmen belediyenin bunlardan haberi olmama ihtimali yoktur. Belediye anlaşmadan önce müteahhit arayışına girdik. Sonrasında İzmir Ticaret Odası'ndan gelen bir heyet kooperatif fikrini bize söyledi. Son çareyle bu işe girdik. Kağıtta 6 ay görünse de bu inşaatlar bir yıldan fazla durdu. Aleyhimde tek ifade veren Arzu Özçelik'tir. İyi niyetle oluşturduğum bu yapının olumsuz etkilenmesi için özel bir kasıtla hareket etmiştir. Kendisini bizzat bilgilendirip fikir almıştık. Bu nedenle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Görevde olduğumda KDV hariç 5 milyon lira haksız harcama yaptığım iddia edildi. Ben görevde geldiğimde sadece asfalt ve parke işleri yapılıyordu. Ben geldikten sonra çok sayıda kapsamlı faaliyet alanı oluşturdum. Bu faaliyetlerin duyurulması için misafir ağırlama gibi birçok harcama yapılmıştır. 5 yıllık görev süremde İZBETON bütçesi 10 milyar lira. Birçok alanda faaliyet gösteren şirketin KDV hariç 5 milyon lira harcaması doğaldır. Suç kastım olmamıştır" sözlerini kullandı.

Dördüncü olarak savunma veren Daire Başkanı Levent İşler de, "Hiçbir zaman adaletten şaşmadım, kanunlara uydum. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Valiliği tarafından takdirle ödüllendirildim. İddianamede bahse geçen sözleşmelerin imzalandığı tarihlerde İZBETON Yönetim Kurulu üyesi değildim. Yapılan protokollerde sorumluluğum bulunmamaktadır. İnsanların sağlam ve güvenli evlerde oturmaları için İzmir depreminden sonra kooperatif projelerine hız verildi. Sayıştay bulgusu üzerine, insanların mağdur olmaması ve gecikme yaşanmaması için Genel Müdürün imzaladığı protokollere icazet vermek için bir yönetim kurulu kararı almamız söylendi. Hukuk biriminden olumsuz bildirim gelmedi. Şirket genel müdürümüz Heval Savaş Kaya ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanımız Tunç Soyer'in avukat olması ve onlara olan güvenim nedeniyle karara imza attım. Kararımdan şüphem yok. Kötü niyetim söz konusu değil" diye belirtti.