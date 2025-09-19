Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeli için maaş promosyonu anlaşması Vakıfbank ile imzalandı. Personel, 99 bin 500 TL promosyonun yanı sıra 100 bin TL'lik avans hesabından da faydalanabilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 17:18, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 17:50
Buna ek olarak 100 bin TL'lik avans hesabı 3 taksit olacak şekilde kullanılabilecek.
Anlaşma Vakıfbank ile 3 yıl geçerli olacak şekilde yapıldı.Büro Memur-Sen'den Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasına tepki