Büro Memur-Sen'den Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasına tepki
Adalet Bakanlığı'nda yetkili sendika olan Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), bakanlık ile Vakıfbank arasında kabul edilen üç yıllık maaş promosyon anlaşmasına tepki gösterdi.
Büro Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumlarının
maaş promosyon ihalesine, şube ve atm şartından dolayı katılımın çoğunlukla
kamu bankaları ile sınırlı kaldığı, bu durumun da rekabeti ortadan kaldırdığına
dikkat çekildi.
Sendikadan yapılan açıklamada, daha az çalışanı olan kurumların bile daha yüksek
rakamlara imza attığı belirtilerek, "Daha az çalışanı olan kurumlar daha yüksek
rakamlarla çalışanlarına maaş promosyonu kazandırıyor. Adalet Bakanlığı Merkez
ve Taşra Teşkilatı, Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu, Türkiye İnsan
Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde görev yapan toplam 212 bin 500 personel
için bankalar tarafından verilen teklifler son derece gerçeklikten uzaktır.
99 bin 500 TL maaş promosyonuna ek olarak 100 bin TL limitli, 3 ay ödemesiz
faizsiz avans hesabı, çalışanları memnun edecek, beklentilerini karşılayacak
bir rakam değildir." İfadelerine yer verildi.
Büro Memur-Sen, söz konuşu promosyon anlaşmasına muhalefet şerhi koydu.Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti