Büro Memur-Sen'den Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasına tepki

Büro Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, kamu kurumlarının maaş promosyon ihalesine, şube ve atm şartından dolayı katılımın çoğunlukla kamu bankaları ile sınırlı kaldığı, bu durumun da rekabeti ortadan kaldırdığına dikkat çekildi.



Sendikadan yapılan açıklamada, daha az çalışanı olan kurumların bile daha yüksek rakamlara imza attığı belirtilerek, "Daha az çalışanı olan kurumlar daha yüksek rakamlarla çalışanlarına maaş promosyonu kazandırıyor. Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı, Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde görev yapan toplam 212 bin 500 personel için bankalar tarafından verilen teklifler son derece gerçeklikten uzaktır. 99 bin 500 TL maaş promosyonuna ek olarak 100 bin TL limitli, 3 ay ödemesiz faizsiz avans hesabı, çalışanları memnun edecek, beklentilerini karşılayacak bir rakam değildir." İfadelerine yer verildi.



Büro Memur-Sen, söz konuşu promosyon anlaşmasına muhalefet şerhi koydu.