Bakan Bayraktar: 2050'de Türkiye'nin 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olması lazım

Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
TVF, 360 milyar dolarla dünyanın en büyük 10 fonu arasında
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
İstinaf, İmamoğlu'na 'siyasi yasak ve hapis' cezasını onadı
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Arama kurtarma personeli kıyafet yönetmeliği değişti
Erdoğan: Dünya, Türk Savunma Sanayiini konuşuyor
Erdoğan: Dünya, Türk Savunma Sanayiini konuşuyor
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Yerli SMA ilacı için üretim süreci başladı
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
Özvar: 158 üniversiteden mezun 42 bin genç savunma sanayisinde
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
YSK, CHP kurultayına itirazı reddetti
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Dosya İstanbul CBS'de
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Erdoğan: Muhalefet istikrar ve güven ortamını dinamitlemeye çalışıyor
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bayraktar: 2050'de Türkiye'nin 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olması lazım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2050'de Türkiye'nin 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olması lazım. İnanıyoruz ki bunun çok önemli bir kısmı da küçük modüler reaktörlerden gelecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 19:24, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 19:38
Yazdır
Bakan Bayraktar: 2050'de Türkiye'nin 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olması lazım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'daki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı standında AA'nın canlı yayınına katıldı.

Bakanlık olarak hedeflerinin Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu aktaran Bayraktar, "Doğal gaz, petrol, kömür ithalatını azaltmak için kendi kaynaklarını arayan, bulan bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz. Bu stantta görmüş olduğunuz bütün kurumlar Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için çalışıyor. Üretimimizi yerli ve yenilenebilir kaynaklarla temiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'na değinerek, "TEKNOFEST ile kesiştiğimiz önemli alanlardan biri yeni, gelişmekte olan nükleer alanı. Geçtiğimiz yıl başladığımız nükleer teknolojiler yarışması bu sene biraz daha büyüyerek devam etti. Yarışmanın finalleri yapıldı, bugün ödüllerini alacak araştırmacılarımız, proje yapan çalışanlarımız." bilgisini paylaştı.

İnşası süren Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali (NGS) Akkuyu NGS sayesinde bu kaynağın ülkeye getirileceğini anlatan Bayraktar, "Küçük modüler reaktör dediğimiz geleceğin nükleer teknolojisini Türkiye'de nasıl yapabiliriz, bu anlamda da çok önemli çalışmalar var." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, petrol, doğal gaz, elektrik ve madenle ilgili kurumların da Bakanlığın standında yer aldığını, yoğun katılımla, TEKNOFEST platformunun katılımcıların enerji alanında birçok konudaki farkındalığını artırmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

- TEKNOFEST, Türkiye'nin nükleer enerji teknolojileri hedefine katkı sağlıyor

Türkiye'nin nükleer enerjide yerli teknoloji hedefine de dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST nükleer teknoloji yarışmasındaki ana konu küçük modüler reaktör tasarımı üzerine. Bu alanda çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Zira dünyada bizim de taraf olduğumuz, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde ortaya konmuş 2050'de nükleer kapasiteyi 3 katına çıkarma hedefi var. Buna ulaşabilmek için bir taraftan Akkuyu'da yaptığımız gibi büyük santrallere ihtiyacımız var, bir taraftan da bu küçük modüler reaktörleri, daha küçük, modüler, taşınması daha kolay reaktörleri yapabilmemiz lazım."

Bayraktar, Türkiye'de nükleer enerji sektörüne Akkuyu ile adım atıldığını ancak nükleerin birinci döneminin 1950'lerde başlayan bir süreç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Nükleerin yeniden doğuşuna şahit olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bunu ıskalamayalım ki küçük modüler reaktörlerde ülkemizi üretici ve bu teknolojiye sahip ülkelerden biri konumuna getirelim. Bakanlık olarak önemli bir hedefimiz var. 2050'de Türkiye'nin 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olması lazım. İnanıyoruz ki bunun çok önemli bir kısmı da küçük modüler reaktörlerden gelecek. O zaman bu yeniden doğum anında, Türkiye bu alanda öncü ülkelerden biri haline gelecek. TEKNOFEST bize bu açıdan çok önemli bir katkı sağlıyor. Çünkü bu platform sayesinde birçok proje geliştiriliyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber