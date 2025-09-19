Habersiz ziyaret: Nöbetçi öğretmen Bakan Tekin'i veli sandı
TEKNOFEST'i ziyaret eden Bakan Yumaklı: Tarım, teknolojiyle buluşmalı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TEKNOFEST'te tarım teknolojileri alanını ziyaret ederek, tarımsal üretimin teknolojik unsurlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

TEKNOFEST'i ziyaret eden Bakan Yumaklı: Tarım, teknolojiyle buluşmalı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, festivalde yer alan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'ni (TÜME) gezerek ürünler ve projeler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarımsal üretimde teknolojinin kullanımının önemine işaret ederek, kümelenme modeliyle farklı unsurların birbirini desteklemesi gerektiğini söyledi. Yumaklı, "Bugün burada 7'den 77'ye ziyaretçiler, tarımsal teknoloji kullanıldığında verimli ve kaliteli üretimin mümkün olduğunu görebiliyor. Biz bakanlık olarak teknolojinin, tarımın tam ortasında olması gerektiğini her zaman vurguluyoruz ve bununla ilgili birçok proje geliştiriyoruz" dedi.

Yumaklı, genetik araştırmalardan hayvan sağlığına, kuraklığa dayanıklı tohumlara kadar birçok teknolojik çalışmanın sektörde uygulandığını belirterek, "Ben inanıyorum ki bu teknolojik buluşmayı sağlayacak katılımcılar, yatırımcılar, gençler ve kadın girişimciler, teknolojiyi uyguladıklarında hayallerinin çok ötesinde bir üretim görecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü gibi paydaşların da katkısıyla tarım ve teknolojiyi bir araya getiren bu kümelenmenin önemini vurguladı ve TEKNOFEST stantlarına tüm gençleri davet etti.

